Learner Reviews & Feedback for Руководство командами: развитие в качестве лидера by University of Illinois at Urbana-Champaign
About the Course
В этом основополагающем курсе перед вами будет стоять задача развиваться как лидер. Вы изучите концепцию лидерства, оцените необходимые компетенции для современных лидеров, узнаете больше о себе и о том, как вы можете принимать эффективные и этические решения, определите, как строить доверительные отношения с другими людьми, и сформулируете практику для лидерского роста.
Этот курс является частью набора онлайн-программ Колледжа бизнеса Гис, включая iMBA и iMSM. Подробнее о поступлении на эти программы и о том, как ваша работа на платформе Coursera может быть использована при поступлении для получения степени, здесь https://degrees.giesbusiness.illinois.edu/idegrees/....