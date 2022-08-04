About this Course

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Beginner Level
Approx. 18 hours to complete
Russian
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level
Approx. 18 hours to complete
Russian

Instructor

Offered by

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Duke University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1
Week 1
15 minutes to complete

Добро пожаловать на курс

15 minutes to complete
1 video (Total 5 min), 1 reading
6 hours to complete

Ошибки неясности

6 hours to complete
9 videos (Total 71 min)
Week
2
Week 2
4 hours to complete

Заблуждения относительно релевантности

4 hours to complete
10 videos (Total 68 min)
2 hours to complete

Бессодержательности и цикличность

2 hours to complete
3 videos (Total 17 min)
Week
3
Week 3
4 hours to complete

Опровержение: Его разновидности и проблемы

4 hours to complete
7 videos (Total 71 min)
Week
4
Week 4
2 hours to complete

Контрольная работа и итоговая викторина

2 hours to complete
1 video (Total 5 min)

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