Мы сталкиваемся с заблуждениями почти везде, куда бы ни посмотрели. Политики, продавцы и дети обычно используют заблуждения, чтобы заставить нас думать так, как они хотят, чтобы мы думали. Важно научиться распознавать заблуждения, чтобы не быть одураченным. Также важно узнать о заблуждениях, чтобы самому не приводить ошибочные аргументы. Этот курс покажет вам, как определить и избежать многих заблуждений, которые сбивают людей с пути. На этом курсе вы узнаете о заблуждениях. Заблуждения - это аргументы, которые страдают одним или несколькими распространенными, но устранимыми недостатками: двусмысленностью, цикличностью, неясностью и т.д. Важно узнать о заблуждениях, чтобы распознать их, когда вы их видите, и не быть одураченным ими. Также важно узнать о ложных аргументах, чтобы самому не приводить ложные аргументы. Предлагается Чтение\ Студенты, которым нужны более подробные объяснения или дополнительные упражнения, или которые хотят глубже изучить эти темы, должны обратиться к книге "Понимание аргументов: Введение в неформальную логику, девятое издание, краткое, главы 13–17, авторы Уолтер Синнотт-Армстронг и Роберт Фогелин. Формат курса Каждая неделя будет разделена на несколько видеофрагментов, которые можно просматривать отдельно или группами. После каждого сегмента будут проводиться короткие тесты без оценки (для проверки понимания), а в конце курса - более длинный тест с оценкой.
Подумайте еще раз IV: как избежать ошибочных суждений
Offered By
Подумайте еще раз IV: как избежать ошибочных сужденийDuke University
About this Course
Offered by
Duke University
Duke University has about 13,000 undergraduate and graduate students and a world-class faculty helping to expand the frontiers of knowledge. The university has a strong commitment to applying knowledge in service to society, both near its North Carolina campus and around the world.
Syllabus - What you will learn from this course
Добро пожаловать на курс
Добро пожаловать на сайт "Подумай еще раз: Как избежать фальсификаций! Этот курс является четвертым в специализации "Введение в логику и критическое мышление", основанной на нашем оригинальном курсе Coursera под названием Подумай еще раз: Как рассуждать и спорить. Мы рады, что вы проходите этот курс, и надеемся, что вы пройдете все четыре курса этой серии, потому что вам предстоит изучить очень много важного материала. В серии в целом вы узнаете, как анализировать и оценивать аргументы и как избегать распространенных ошибок в рассуждениях. Эти важные навыки пригодятся вам при принятии решений о том, во что верить и что делать во всех сферах вашей жизни. Мы сталкиваемся с ошибками практически везде, куда бы мы ни посмотрели. Политики, продавцы и дети обычно используют заблуждения, чтобы заставить нас думать так, как они хотят, чтобы мы думали. "Подумай еще раз: Как избежать заблуждений" покажет, как определить и избежать многих ошибок, которые люди используют, чтобы заставить нас думать так, как они хотят, чтобы мы думали. Первая часть этого курса знакомит с серией и курсом. В нем также разъясняются некоторые особенности, с которыми вы можете столкнуться при изучении этого курса. Мы рекомендуем вам сначала посмотреть видеоролик "Введение в специализацию", поскольку это поможет вам лучше усвоить материалы, которые появятся позже.
Ошибки неясности
СОДЕРЖАНИЕ: В материале этой недели мы расскажем о двух явлениях, которые являются обычными и полезными в языках, на которых говорят люди, но оба они порождают потенциал для ошибочных рассуждений. Слово или фраза расплывчаты, если их значение не является точным, и двусмысленны, если они имеют более одного значения. Когда мы используем в своих рассуждениях расплывчатые или двусмысленные фразы, нам очень легко совершить ряд различных заблуждений. На этой неделе вы узнаете, что это за различные виды заблуждений, и потренируетесь их распознавать, чтобы избежать их в будущем. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ : К концу материала этой недели вы сможете: определять, что такое заблуждение, различать различные виды заблуждений понимать языковые явления, порождающие заблуждения, определять различные виды заблуждений скользкого пути, где они встречаются, определять различные виды заблуждений двусмысленности, где они встречаются: Если вам нужно больше примеров или более подробное обсуждение заблуждений, которые возникают в результате неясности или двусмысленности, мы рекомендуем "Понимание аргументов", девятое издание, главы 13-14.
Заблуждения относительно релевантности
СОДЕРЖАНИЕ: На этой неделе описываются два наиболее распространенных заблуждения, которые допускают люди: заблуждения апелляция к чувствам и апелляция к авторитету. Отчасти эти заблуждения так распространены, и их так трудно избежать, потому что многие аргументы ad hominem и многие апелляции к авторитету на самом деле вовсе не являются заблуждениями! Только некоторые из них. И выяснить, какие из них являются заблуждениями - это скорее искусство, чем наука. Нет простого рецепта, но есть некоторые правила, которые можно использовать. Мы надеемся, что практика, которую вы получите на этой неделе, поможет вам улучшить свои навыки различения ошибочных и ошибочных примеров аргументации апелляции к чувствам, а также апелляции к авторитету. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: К концу этого раздела вы сможете: определить, является ли аргумент апелляции к чувствам ошибочным, определить, является ли апелляция к авторитету ошибочной: Если вам нужно больше примеров или более подробное обсуждение этих тем, мы рекомендуем "Понимание аргументов", девятое издание, глава 15.
Бессодержательности и цикличность
СОДЕРЖАНИЕ: Теперь мы опишем еще один распространенный набор заблуждений: заблуждения, которые возникают, когда аргумент не продвигается от своих предпосылок к заключению. Иногда аргументы не дают никакого прогресса, потому что вывод уже содержится в предпосылках. Иногда аргументы не дают никакого прогресса, потому что заключение предполагается предпосылками. А иногда аргументы не дают никакого прогресса, потому что предпосылки вообще не содержат никаких утверждений, даже если кажется, что они их содержат. Когда вы научитесь определять такие заблуждения, вы обнаружите, что они встречаются гораздо чаще, чем вы думаете! РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: К концу этого раздела вы сможете: определить различные виды цикличности или бессодержательности, где они встречаются ВАРИАНТЫ ЧТЕНИЯ: Если вам нужно больше примеров или более подробное обсуждение этих тем, мы рекомендуем "Понимание аргументов, Девятое издание", глава 16.
Опровержение: Его разновидности и проблемы
СОДЕРЖАНИЕ: На этой неделе мы научим вас различным стратегиям опровержения ошибочных аргументов. Опровергнуть аргумент - значит показать его несостоятельность. Даже если вы сможете определить ошибочный аргумент как ошибочный, вы все равно не сможете доказать другим, что он ошибочный. На этой неделе вы научитесь различным приемам, позволяющим доказать другим, что аргумент является ошибочным. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: К концу этой недели вы сможете: опровергать ошибочные аргументы НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ: Если вам нужно больше примеров или более подробное обсуждение этих тем, мы рекомендуем "Понимание аргументов", девятое издание, глава 17.
Контрольная работа и итоговая викторина
Эта неделя дает вам время наверстать упущенное и просмотреть материал, потому что мы понимаем, что предыдущие недели содержат много сложного материала. Кроме того, будет предоставлено достаточно времени, чтобы вы могли проходить итоговый тест столько раз, сколько захотите, каждый раз с разными вопросами. Мы объясняем ответы в каждом экзамене, чтобы вы могли больше узнать и лучше справиться с экзаменом при повторной попытке. Вы можете проходить тест столько раз, сколько захотите, чтобы узнать больше и сделать лучше, причем каждый раз вопросы будут разными. Вы сможете пересдавать тест три раза каждые восемь часов. Вам может не понадобиться сдавать несколько вариантов экзамена, если вы достаточно хорошо справитесь с первой попыткой. Это зависит от вас. Сколько бы вариантов вы ни сдали, мы надеемся, что все экзамены позволят получить дополнительный опыт обучения.
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
Access to lectures and assignments depends on your type of enrollment. If you take a course in audit mode, you will be able to see most course materials for free. To access graded assignments and to earn a Certificate, you will need to purchase the Certificate experience, during or after your audit. If you don't see the audit option:
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No. Completion of a Coursera course does not earn you academic credit from Duke; therefore, Duke is not able to provide you with a university transcript. However, your electronic Certificate will be added to your Accomplishments page - from there, you can print your Certificate or add it to your LinkedIn profile.
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