Learner Reviews & Feedback for Подумайте еще раз IV: как избежать ошибочных суждений by Duke University
About the Course
Мы сталкиваемся с заблуждениями почти везде, куда бы ни посмотрели. Политики, продавцы и дети обычно используют заблуждения, чтобы заставить нас думать так, как они хотят, чтобы мы думали. Важно научиться распознавать заблуждения, чтобы не быть одураченным. Также важно узнать о заблуждениях, чтобы самому не приводить ошибочные аргументы. Этот курс покажет вам, как определить и избежать многих заблуждений, которые сбивают людей с пути. На этом курсе вы узнаете о заблуждениях. Заблуждения - это аргументы, которые страдают одним или несколькими распространенными, но устранимыми недостатками: двусмысленностью, цикличностью, неясностью и т.д. Важно узнать о заблуждениях, чтобы распознать их, когда вы их видите, и не быть одураченным ими. Также важно узнать о ложных аргументах, чтобы самому не приводить ложные аргументы. Предлагается Чтение\ Студенты, которым нужны более подробные объяснения или дополнительные упражнения, или которые хотят глубже изучить эти темы, должны обратиться к книге "Понимание аргументов: Введение в неформальную логику, девятое издание, краткое, главы 13–17, авторы Уолтер Синнотт-Армстронг и Роберт Фогелин. Формат курса Каждая неделя будет разделена на несколько видеофрагментов, которые можно просматривать отдельно или группами. После каждого сегмента будут проводиться короткие тесты без оценки (для проверки понимания), а в конце курса - более длинный тест с оценкой....