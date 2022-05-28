About this Course

Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Intermediate Level

Data Analysis with Python

Approx. 22 hours to complete
Arabic

Skills you will gain

  • K-Means Clustering
  • Recommender Systems
  • Decision Tree
  • regression
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Intermediate Level

Data Analysis with Python

Approx. 22 hours to complete
Arabic

Instructors

Offered by

Placeholder

IBM

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

1 hour to complete

مقدمة عن التعلّم الآلي

1 hour to complete
4 videos (Total 25 min)
Week
2

Week 2

5 hours to complete

الانحدار

5 hours to complete
6 videos (Total 51 min)
Week
3

Week 3

5 hours to complete

التصنيف

5 hours to complete
9 videos (Total 82 min)
Week
4

Week 4

4 hours to complete

التجميع العنقودي

4 hours to complete
6 videos (Total 41 min)

Frequently Asked Questions

More questions? Visit the Learner Help Center.

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder