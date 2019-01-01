Learner Reviews & Feedback for التعلّم الآلي باستخدام لغة بايثون by IBM
About the Course
تتعمق هذه الدورة في تناول أساسيات التعلم الآلي باستخدام لغة برمجة سهلة التعلم ومعروفة، ألا وهي لغة بايثون.
وسنتطرق في هذه الدورة إلى عنصرين رئيسيين:
الأول، ستتعرف على الغرض من التعلم الآلي وأماكن تطبيقه في الواقع.
وثانيًا، سوف نلقِ نظرة عامة على موضوعات التعلم الآلي، مثل التعلم المُوجّه والتعلم غير المُوجّه وتقييم النماذج وخوارزميات التعلم الآلي.
سنتتدرب في هذه الدورة على أمثلة واقعية للتعلم الآلي ونتعرف على كيفية تأثير ذلك على المجتمع بطرق ربما لم تخطر على بالك!\n\nلتخصص فقط بضع ساعات أسبوعيًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وإليك ما سوف تتعلمه.
1)مهارات جديدة تُضاف إلى سيرتك الذاتية، مثل الانحدار والتصنيف والتجميع العنقودي ومكتبة ساي كيت ليرن
ومكتبة سي باي
2) مشاريع جديدة يمكنك إضافتها إلى ملفك الشخصي، ومنها الكشف عن السرطان والتنبؤ بالاتجاهات الاقتصادية والتنبؤ بانسحاب العملاء ومحركات التوصية وغير ذلك الكثير.
3) وشهادة في التعلم الآلي لإثبات كفاءتك وتقديمها إلى أي مكان ترغب في التقدم إليه عبر الإنترنت أو خلافه، مثل الملفات الشخصية على لينكد إن ووسائل التواصل الاجتماعي.
فإذا اخترت المشاركة في هذه الدورة والحصول على شهادة دورة كورسيرا، فستحصل أيضًا على شارة رقمية من IBM عند إتمامك للدورة بنجاح....