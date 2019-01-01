Learner Reviews & Feedback for Машинное обучение с использованием Python by IBM
About the Course
Этот курс посвящен основам машинного обучения с использованием распространенного языка программирования — Python. \Курс включает два основных раздела.
Во-первых, вы узнаете о целях и задачах машинного обучения и способах применения этой технологии для решения реальных задач.
Во-вторых, вы получите общее представление об отличиях между свободным и контролируемым машинным обучением, оценке моделей и алгоритмах машинного обучения.
В рамках этого курса вы рассмотрите возможности применения технологий машинного обучения на практике и убедитесь в том, что они влияют на окружающий мир больше, чем вы могли себе представить!
Для этого вам понадобится посвятить курсу всего несколько часов в неделю на протяжении нескольких недель.
1) Новые навыки для резюме: регрессия, систематизация, кластеризация, Scikit-learn и SciPy
2) Новые проекты для вашего портфолио, в том числе в сферах диагностики рака, прогнозирования экономических тенденций, прогнозирования оттока клиентов, рекомендательных систем и многое другое.
3) Сертификат о прохождении курса «Машинное обучение», подтверждающий вашу квалификацию который можно предъявлять физически и виртуально, например добавить к профилю в LinkedIn и других социальных сетях.
Если вы пройдете этот курс и получите сертификат Coursera, то также получите цифровой значок IBM....