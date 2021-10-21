Learner Reviews & Feedback for Управление анализом данных by Johns Hopkins University
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About the Course
Этот недельный курс описывает процесс анализа данных и способы управления этим процессом. Мы рассмотрим итеративный характер анализа данных и роль постановки точного вопроса, исследовательский анализ данных, выводы, формальное статистическое моделирование, интерпретацию и коммуникацию. Также вы узнаете, как организовать аналитическую работу внутри команды и направить процесс анализа данных на получение понятных и полезных результатов.
Это специализированный курс, предназначенный для быстрого ознакомления с процессом анализа данных и способами управления этим процессом. Мы стремились сделать курс максимально удобным для вас, не жертвуя важными материалами. Техническую информацию мы оставили в стороне, чтобы вы могли сконцентрироваться на управлении своей командой и ее развитии.
По окончании этого курса вы сможете:
1. Описать базовый цикл анализа данных
2. Определять различные типы вопросов и преобразовывать их в специальные наборы данных
3. Описать различные типы получения данных
4. Анализировать наборы данных, чтобы определять, подходят ли они для вопроса
5. Координировать построение модели для распространенных типов анализа данных
6. Интерпретировать результаты распространенных типов анализа данных
7. Объединять статистические выводы для составления последовательных презентаций анализа данных
Затраты времени: 1 учебная неделя, 4–6 часов
Обложка курса от fdecomite. Creative Commons https://flic.kr/p/4HjmvD...