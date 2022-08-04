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Learner Reviews & Feedback for Управление организацией by University of Illinois at Urbana-Champaign

About the Course

Этот курс призван помочь вам стать лучшим менеджером, помогая вам более полно понять и справиться со сложностями и проблемами, связанными с управленческой деятельностью в организациях. Вы изучите теории, принципы и рамки, которые помогут вам более эффективно управлять и руководить своими организациями. Вы научитесь: - Анализировать общие проблемы управления и разрабатывать решения этих проблем. - Использовать власть эффективно и стратегически для осуществления организационных изменений. - Понять основы организационной культуры и принятия решений. - Найти общие подводные камни в принятии решений. - Применять принципы управления организацией для решения общих проблем управления. Этот курс является частью набора онлайн программ Gies College of Business, включая iMBA и iMSM. Подробнее о поступлении на эти программы и о том, как ваша работа на платформе Coursera может быть использована при поступлении для получения степени https://degrees.giesbusiness.illinois.edu/idegrees/....
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