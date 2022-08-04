Learner Reviews & Feedback for Исследование рынка и поведение потребителей by IE Business School
About the Course
Ваш маркетинговый квест начинается здесь! Первый курс этой специализации закладывает необходимую основу для разработки успешной общей маркетинговой стратегии. Он поделен на две части: "Маркетинговое исследование" и "Поведение потребителей".
Получите инструменты и техники, чтобы преобразовать проблему принятия решения в тему исследования, в модуле "Маркетинговое исследование". Узнайте, как разработать план исследования, проанализировать собранные данные и точно их истолковать, а также составить отчеты об исследованиях, переводя результаты в практические рекомендации.
Затем сосредоточьтесь на процессе принятия решения потребителями, выделив ключевые моменты, от распознавания потребности до покупки и использования продукта. Применяйте истинную "ориентацию на потребителя" в своих управленческих решениях с помощью анализа, как потребители принимают решение, что происходит (в их сердцах и умах) на различных этапах процесса принятия решения, а также анализа переменных, которые влияют на эти решения.
Этот курс вооружит вас необходимыми знаниями, которые позволят понять состояние вашего продукта перед разработкой маркетинговой стратегии. Нет лучше места для закладки основ вашего маркетингового путешествия!...