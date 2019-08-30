About this Course

4,723 recent views
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Beginner Level
Approx. 27 hours to complete
Arabic
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level
Approx. 27 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

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University of Illinois at Urbana-Champaign

Syllabus - What you will learn from this course

Content RatingThumbs Up97%(1,055 ratings)
Week
1

Week 1

9 hours to complete

نظرة عامة على الدورة التدريبية والأدوات الرقمية لتطوير منتجات جديدة إبداعية

9 hours to complete
13 videos (Total 90 min), 11 readings, 7 quizzes
Week
2

Week 2

6 hours to complete

الأدوات الرقمية لإقناع العملاء بشراء المنتجات الخاصة بك

6 hours to complete
10 videos (Total 88 min), 4 readings, 5 quizzes
Week
3

Week 3

6 hours to complete

الأدوات الرقمية لتوزيع المنتجات الخاصة بك بشكل فعال

6 hours to complete
12 videos (Total 91 min), 5 readings, 5 quizzes
Week
4

Week 4

6 hours to complete

اختبار الأدوات الرقمية لتحديد الأسعار المناسبة للمنتجات الخاصة بك

6 hours to complete
12 videos (Total 86 min), 5 readings, 5 quizzes

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