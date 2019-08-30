تلقي هذه الدورة التدريبية نظرة على الكيفية التي تقوم بها الأدوات الرقمية، مثل الإنترنت والهواتف الذكية والطباعة ثلاثية الأبعاد، بإحداث ثورة في عالم التسويق من خلال نقل توازن القوة من الشركات إلى المستهلكين. إن دورة التدريبية "التسويق في عالم رقمي" تعد واحدة من أشهر الدورات التدريبية المتاحة من خلال Coursera، حيث تضم أكثر من 150000 متعلم، وهي مصنفة من خلال Class Central على أنها واحدة من أهم الدورات التدريبية الهائلة المفتوحة عبر الإنترنت (MOOC) على مدار التاريخ (https://www.class-central.com/report/top-moocs/).
التسويق في عالم رقميUniversity of Illinois at Urbana-Champaign
About this Course
Offered by
University of Illinois at Urbana-Champaign
The University of Illinois at Urbana-Champaign is a world leader in research, teaching and public engagement, distinguished by the breadth of its programs, broad academic excellence, and internationally renowned faculty and alumni. Illinois serves the world by creating knowledge, preparing students for lives of impact, and finding solutions to critical societal needs.
Syllabus - What you will learn from this course
نظرة عامة على الدورة التدريبية والأدوات الرقمية لتطوير منتجات جديدة إبداعية
في هذه الوحدة، سوف تتعرف على الدورة التدريبية والمعلم وزملاء الدراسة والبيئة التعليمية الخاصة بنا. بعد ذلك، سوف تتعرف على الكيفية التي تتيح بها الأدوات الرقمية الحديثة للعملاء المشاركة بدور أكثر نشاطًا في تطوير المنتجات التي يستهلكونها وإضفاء العلامات التجارية عليها.
الأدوات الرقمية لإقناع العملاء بشراء المنتجات الخاصة بك
كيف يتم الترويج للمنتجات في العالم الرقمي الخاص بنا؟ في هذه الوحدة، سوف تتعرف على كيف تتيح الأدوات الرقمية الجديدة للعملاء المشاركة بشكل أكثر فاعلية في الأنشطة الترويجية.
الأدوات الرقمية لتوزيع المنتجات الخاصة بك بشكل فعال
كيف يتم تعيين المنتجات وتوزيعها في العالم الرقمي الخاص بنا؟ في هذه الوحدة، سوف تتعرف على الكيفية التي تستطيع من خلالها الأدوات الرقمية الجديدة توزيع المنتجات بشكل كبير وكيف تُحدث ثورة في نطاق البيع بالتجزئة.
اختبار الأدوات الرقمية لتحديد الأسعار المناسبة للمنتجات الخاصة بك
كيف يتم تسعير المنتجات في العالم الرقمي الخاص بنا؟ في هذه الدورة التدريبية، سوف تتعرف على الكيفية التي تتيح بها الأدوات الرقمية الحديثة للعملاء المشاركة بدور أكثر نشاطًا في تقييم الأسعار التي يدفعونها مقابل المنتجات التي يشترونها وتحديد تلك الأسعار.
Reviews
- 5 stars73.07%
- 4 stars23.07%
- 3 stars3.84%
TOP REVIEWS FROM التسويق في عالم رقمي
ممتعة جداً و طريقة ايصال الفكرة جميلة و سهلة ، شكراً لكم ، شكراً لكم على إتاحة هذه الفرصة
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