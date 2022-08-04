Learner Reviews & Feedback for Основы маркетинг-микса by IE Business School
About the Course
Курс "Основы маркетингового комплекса" подготовит вас к, пожалуй, самому важному этапу вывода вашего продукта на рынок — как и где вы будете его продавать? В нем подробно изложено введение в "4П" концепцию маркетинга (продукт, ценообразование, место и продвижение). Этот курс научит вас стратегически анализировать ваш продукт и/или услугу.
Сессия "Продукт" даст вам знания для понимания и управления стратегической ролью брендов и продуктов в достижении бизнес-результатов, в то время как в теме "Ценообразование" будут изложены основные концепции и методы формирования цен. Дополните эти знания навыками, которые вы сможете сформировать благодаря занятию по "4П". Вы рассмотрите каналы и стратегии розничной торговли с главной целью — определить стратегию дистрибуции вашего продукта или услуги. Наконец, на занятии "Рекламные мероприятия (Коммуникация)" вы изучите различные доступные каналы коммуникации и поймете важность медиаплана, в частности мы будем говорить о работе с социальной сетью и омниканальной стратегии.
Профессора Мария Тереза Аранзабаль и Фернандо Кортиньяс проведут вас через этот чрезвычайно важный этап маркетинговой стратегии с помощью интервью с профессионалами отрасли. После этого курса вы будете готовы решить, где и как вам нужно продвигать свой продукт на рынке....