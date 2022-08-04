Learner Reviews & Feedback for Итоговый проект по маркетинговой стратегии by IE Business School
About the Course
Выполнение этого дипломного проекта потребует от вас использования знаний, полученных в рамках данной специализации, и применения их на практике. Каждая неделя делится на различные компоненты маркетинговой стратегии: анализ рынка, маркетинговая стратегия, внедрение маркетингового комплекса и ожидаемые результаты. Просмотрите теоретический материал каждой недели и сконцентрируйтесь на ответах контрольных работ для закрепления теории.
Затем освежите в памяти изученный материал, который вам потребуется для анализа кейса "Отель Ipsum: маркетинговая и коммерческая стратегия выживания" Теперь пора проверить, чему вы научились! Генеральный директор отеля Ipsum Рафаэль Эскобедо стоит перед дилеммой: несмотря на то, что дела в отеле идут достаточно хорошо с точки зрения продаж и прибыльности, совет директоров Рафаэля недоволен и требует улучшения результатов. Теперь вам предстоит разработать маркетинговую стратегию Рафаэля. Результат может означать одно из двух: похвала от совета директоров... или увольнение.
Наряду с дипломной работой есть еще дискуссионные форумы, контрольные работы и экспертные оценки, которые помогут вам в понимании теории, данной в рамках данной специализации. Делитесь своими мыслями, идеями и дискутируйте с единомышленниками со всего мира, заинтересованными в расширении своих знаний в области маркетинга....