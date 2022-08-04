Learner Reviews & Feedback for Маркетинговый план by IE Business School
About the Course
Создайте собственный маркетинговый план для своей идеи, продукта или услуги. На этом курсе вы узнаете, как создать, пожалуй, самый важный маркетинговый инструмент для любого бизнеса. Вместо того чтобы просто изучать этапы темы "Маркетингового плана", вам будет предложено каждую неделю выполнять задание, которое оценят коллеги. И это поможет вам создать упрощенную версию плана. От вас потребуется либо составить схему четырех важнейших этапов для вашей собственной идеи, продукта или услуги, либо использовать пример из практики Nissan Leaf (прилагается в дополнительных материалах) для создания профессионального примера.
Рамон Диас Бернардо - профессор с более чем 20-летним опытом – проведет вас через четыре наиболее важных этапа "Маркетингового плана": анализ, маркетинговая стратегия, маркетинговый комплекс и ожидаемые результаты. Во время этого путешествия он проведет интервью с ведущими экспертами международных компаний в области маркетинга, а также пригласит студентов присоединиться к нему для объяснений и дискуссий.
Превосходный и уникальный курс позволит вам не только изучить основные части "Маркетингового плана", но и наметить будущее собственного бизнеса и сделать первые шаги на пути к запуску собственного продукта....