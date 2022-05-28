About this Course

Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 6 of 6 in the
التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك
Beginner Level

Approx. 6 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • تقديم نتائج الحملة وتوصيلها إلى فريق

  • كُنّ واحدًا من المساعدين المعتمدين في التسويق الرقمي بفيسبوك

Skills you will gain

  • Project
  • Marketing
  • Presentation
  • Media Market
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 6 of 6 in the
التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك
Beginner Level

Approx. 6 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

Placeholder

Meta

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

نظرة عامة على الدورة التدريبية في مشروع كابستون للبرنامج

2 hours to complete
4 videos (Total 15 min), 8 readings, 1 quiz
Week
2

Week 2

2 hours to complete

مشروع كابستون للبرنامج

2 hours to complete
2 videos (Total 1 min)
Week
3

Week 3

2 hours to complete

بادِر بخوض اختبار شهادة زمالة التسويق الرقمي من فيسبوك

2 hours to complete
2 videos (Total 2 min), 5 readings, 1 quiz

About the التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك Professional Certificate

التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك

Frequently Asked Questions

More questions? Visit the Learner Help Center.

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder