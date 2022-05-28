في هذه الدورة التدريبية المعنية بمشروع كابستون، ستتدرّب على إنشاء عرض تقديمي لحملتك التسويقية التي دأبت على تطويرها طوال هذا البرنامج، حيث ستكتسب خبرة عملية في توصيل النتائج وصياغة التوصيات بناءً على نتائج حملة تسويقية اجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك، سيتوفر لديك خيار تسجيل الاشتراك في اختبار شهادة زمالة التسويق الرقمي على فيسبوك وستخوضه، كما ستتسلّم شهادة زمالة التسويق الرقمي من فيسبوك. هذا الاختبار غير مطلوب ومتوفّر باللغة الإنجليزية فقط. بعد النجاح في إتمام مشروعك وجميع محتويات الدورة التدريبية المطلوبة، ستتسلّم شهادتك من Coursera، والتي ستفيد بإتمام دراستك لبرنامج الشهادة الاحترافية في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي من فيسبوك.
This course is part of the التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك Professional Certificate
Offered By
About this Course
What you will learn
تقديم نتائج الحملة وتوصيلها إلى فريق
كُنّ واحدًا من المساعدين المعتمدين في التسويق الرقمي بفيسبوك
Skills you will gain
- Project
- Marketing
- Presentation
- Media Market
Offered by
Meta
Meta builds technologies that help people connect with friends and family, find communities, and grow businesses. On successful completion of the Meta Social Media Marketing Certificate or Meta Marketing Analytics Certificate, you'll gain access to the Meta Career Programs Job Board - a job search platform with 200+ employers looking to hire.
Syllabus - What you will learn from this course
نظرة عامة على الدورة التدريبية في مشروع كابستون للبرنامج
ستتطّلع هذا الأسبوع للتحضير لمشروع كابستون الخاص بك، وإذا اخترت ذلك، فسيتعين عليك الاشتراك في اختبار شهادة زمالة التسويق الرقمي الاختياري من فيسبوك.
مشروع كابستون للبرنامج
في الأسبوع الثاني، ستكمل مشروعًا كابستون ستتدرّب من خلاله على إنشاء عرض تقديمي عن نتائج حملتك لفريق من مُحترفي التسويق في العمل. هذا أبرز مشروع من المشاريع التي أتممتها طوال فترة البرنامج.
بادِر بخوض اختبار شهادة زمالة التسويق الرقمي من فيسبوك
ستخضع هذا الأسبوع لامتحان شهادة زمالة التسويق الرقمي وتتخذ الخطوات اللازمة للوصول إلى الاختبار على منصة فيسبوك. ستختتم أيضًا برنامج الشهادة الاحترافية للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي من فيسبوك.
About the التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك Professional Certificate
سواء كنت تتلاعب بمنصات التواصل الاجتماعي لشركتك بالفعل أو كنت جديدًا تمامًا في مجال التسويق الرقمي، فقد وصلت إلى المكان الصحيح. يتضمن هذا البرنامج المكون من ست دورات، والذي طوره خبراء التسويق الرقمي في Aptly جنبًا إلى جنب مع جهات التسويق على فيسبوك، منهجًا ذا صلة بالصناعة مصممًا لإعدادك لدور مبتدئ في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.بعد مقدمة إلى التسويق الرقمي ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية، ستتعلم كيفية إنشاء تواجد عبر الإنترنت وإنشاء منشورات وإنشاء متابعين وإدارة حساباتك على الشبكات الاجتماعية. ستطور مهاراتك في إنشاء وإدارة الحملات الإعلانية في وسائل التواصل الاجتماعي وستتعلم كيفية تقييم نتائج جهودك التسويقية.الأهم من ذلك، خلال البرنامج، ستتمرن على مهاراتك الجديدة من خلال المشاريع العملية، والتي يمكنك عرض نتائجها من خلال مجموعة من أعمالك. عند الانتهاء بنجاح من البرنامج، ستحصل على كل من شهادة Coursera وشهادة مساعد التسويق الرقمي على فيسبوك مهاراتك في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي استخدام مدير إعلانات فيسبوك.
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