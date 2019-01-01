Learner Reviews & Feedback for مشروع كابستون للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي من فيسبوك by Meta
About the Course
في هذه الدورة التدريبية المعنية بمشروع كابستون، ستتدرّب على إنشاء عرض تقديمي لحملتك التسويقية التي دأبت على تطويرها طوال هذا البرنامج، حيث ستكتسب خبرة عملية في توصيل النتائج وصياغة التوصيات بناءً على نتائج حملة تسويقية اجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك، سيتوفر لديك خيار تسجيل الاشتراك في اختبار شهادة زمالة التسويق الرقمي على فيسبوك وستخوضه، كما ستتسلّم شهادة زمالة التسويق الرقمي من فيسبوك. هذا الاختبار غير مطلوب ومتوفّر باللغة الإنجليزية فقط. بعد النجاح في إتمام مشروعك وجميع محتويات الدورة التدريبية المطلوبة، ستتسلّم شهادتك من Coursera، والتي ستفيد بإتمام دراستك لبرنامج الشهادة الاحترافية في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي من فيسبوك.
بنهاية هذه الدورة التدريبية، ستتمكن مما يلي:
• تقديم نتائج الحملة وتوصيلها إلى فريق
• إتمام اختبار شهادة زمالة التسويق الرقمي
هذه الدورة التدريبية موجّهة إلى الأشخاص الذين قد أتّموا دراسة جميع الدورات التدريبية السابقة الخمس من برنامج الشهادة الاحترافية في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي من فيسبوك وأصبحوا جاهزين لإتمام مشروع كابستون من أجل أن يتسلّموا الشهادة الاحترافية في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي من فيسبوك. يمكن للدراسين أيضًا خوض اختبار شهادة زمالة التسويق الرقمي إذا اختاروا ذلك، على الرغم من أنه ليس مطلوبًا. يجب على الدارسين استخدام جهاز Mac أو جهاز كمبيوتر شخصي (PC) مزوّد بكاميرا ويب وأن يكونوا قادرين على خوض الاختبار باللغة الإنجليزية....