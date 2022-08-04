Learner Reviews & Feedback for Математика для инженеров: курс по итоговому проекту by The Hong Kong University of Science and Technology
About the Course
Математика для инженеров: Основной курс предоставляет базовый проект для студентов, которые заканчивают специализацию "Математика для инженеров". Студенты сначала изучат некоторые основные концепции вычислительной гидродинамики, а затем применят эти концепции для вычисления потока жидкости вокруг цилиндра. Доступ к MATLAB online и MATLAB grader предоставляется всем записавшимся студентам.
Перед зачислением студенты должны были уже пройти курсы по матричной алгебре, дифференциальным уравнениям, векторному исчислению и численным методам и уметь программировать в MATLAB.
Курс содержит 22 коротких видеолекции и полный набор конспектов лекций. После каждой лекции есть задачи, которые нужно решить, а в конце второй и третьей недель есть финальное задание по программированию на MATLAB.
Загрузить конспекты лекций:
http://www.math.ust.hk/~machas/flow-around-a-cylinder.pdf
Посмотреть рекламный ролик:
https://youtu.be/FlM1de9Sxh0...