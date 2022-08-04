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Back to Математика для инженеров: курс по итоговому проекту

Learner Reviews & Feedback for Математика для инженеров: курс по итоговому проекту by The Hong Kong University of Science and Technology

About the Course

Математика для инженеров: Основной курс предоставляет базовый проект для студентов, которые заканчивают специализацию "Математика для инженеров". Студенты сначала изучат некоторые основные концепции вычислительной гидродинамики, а затем применят эти концепции для вычисления потока жидкости вокруг цилиндра. Доступ к MATLAB online и MATLAB grader предоставляется всем записавшимся студентам. Перед зачислением студенты должны были уже пройти курсы по матричной алгебре, дифференциальным уравнениям, векторному исчислению и численным методам и уметь программировать в MATLAB. Курс содержит 22 коротких видеолекции и полный набор конспектов лекций. После каждой лекции есть задачи, которые нужно решить, а в конце второй и третьей недель есть финальное задание по программированию на MATLAB. Загрузить конспекты лекций: http://www.math.ust.hk/~machas/flow-around-a-cylinder.pdf Посмотреть рекламный ролик: https://youtu.be/FlM1de9Sxh0...
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