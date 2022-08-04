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Back to Матричная алгебра для инженеров

Learner Reviews & Feedback for Матричная алгебра для инженеров by The Hong Kong University of Science and Technology

About the Course

Этот курс полностью посвящен матрицам и вкратце охватывает линейную алгебру, которую должен знать инженер. Математика в этом курсе представлена на уровне продвинутого ученика средней школы, но обычно студенты должны пройти этот курс после завершения курса исчисления с одной переменной университетского уровня. В этом курсе нет производных или интегралов, но ожидается, что студенты достигли достаточного уровня математической зрелости. Тем не менее, любой, кто хочет изучить основы матричной алгебры, может присоединиться. Курс содержит 38 коротких видеозаписей лекций, с несколькими задачами для решения после каждой лекции. И после каждой существенной темы проводится короткий практический тест. Решения проблем и практические тесты можно найти в конспектах лекций, предоставленных преподавателем. Курс рассчитан в общей сложности на четыре недели, и в конце каждой недели проводится оценочный тест. Загрузите конспекты лекций: http://www.math.ust.hk/~machas/matrix-algebra-for-engineers.pdf Смотрите рекламный ролик: https://youtu.be/IZcyZHomFQc...
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