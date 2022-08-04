Learner Reviews & Feedback for المشروع المتقدم لمطور الواجهات الأمامية by Meta
About the Course
يتيح لك المشروع المتقدم الحصول على شهادة تثبت تمتعك بمهارات متعددة من خلال حل مشكلة واقعية متأصلة. تتضمن كل وحدة ملخصًا موجزًا وروابط للمحتوى الذي تم تناوله في الدورات التدريبية السابقة المضمنة في هذا البرنامج.
تختبر هذه الدورة التدريبية معرفتك وفهمك، وتوفر لك منصة لإثبات مهاراتك الجديدة في تطوير واجهات الويب الأمامية باستخدام مكتبة React. وأثناء هذه الدورة التدريبية، سيتم إرشادك خلال عملية إنشاء تطبيق، والجمع بين كل المهارات والتقنيات التي تعلمتها خلال هذا البرنامج لحل المشكلة المطروحة.
وبالانتهاء من المشروع المتقدم، ستكون لديك قائمة مشروعات جاهزة يمكنك عرضها على مسؤولي التوظيف واستعراضها أثناء المقابلات ونيل إعجاب أصحاب العمل المحتملين.
لإكمال هذه الدورة التدريبية، ستحتاج إلى خبرة في مجال تطوير الواجهات الأمامية. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تثق دائمًا بقدرتك على الإنجاز والنجاح!...