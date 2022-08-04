About this Course

Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level
Approx. 9 hours to complete
Russian
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level
Approx. 9 hours to complete
Russian

Instructors

Offered by

Placeholder

National Research Tomsk State University

Placeholder

Sechenov University

Syllabus - What you will learn from this course

Content RatingThumbs Up94%(2,192 ratings)
Week
1

Week 1

4 hours to complete

Первое знакомство с молекулярной диетологией

4 hours to complete
5 videos (Total 67 min), 1 reading, 3 quizzes
Week
2

Week 2

2 hours to complete

Эволюция человека: питание и образ жизни

2 hours to complete
7 videos (Total 61 min)
Week
3

Week 3

2 hours to complete

Наши болезни и питание

2 hours to complete
6 videos (Total 52 min)
Week
4

Week 4

1 hour to complete

Управление здоровьем через питание в различные периоды жизни

1 hour to complete
5 videos (Total 52 min)

Frequently Asked Questions

More questions? Visit the Learner Help Center.

Coursera Footer

Start or advance your career

Browse popular topics

Popular courses and articles

Earn a degree or certificate online

Coursera

Community

More

Learn Anywhere
Download on the App StoreGet it on Google Play
Placeholder