Нам ежедневно напоминают: “Мы – это то, что мы едим”. Пища была и остается фундаментальным фактором жизни человека и его здоровья.
Курс знакомит с возможностями использования пищи в сохранении и управлении здоровьем на основе современных данных о генетических особенностях человека и молекулярном составе пищи. Курс охватывает широкий диапазон знаний от наук о питании до генетики, геномики и антропологии. На примере конкретных клинических ситуаций разрабатываются индивидуальные схемы питания, учитывающие генетические факторы, образ жизни, текущее состояние организма и привычки, что позволяет достигать цели – будь то снижение веса, набор мышечной массы или просто здоровый образ жизни. Цель курса: предоставление информации и/или совершенствование имеющихся знаний по вопросам разработки индивидуальных схем питания для сохранения здоровья и управления здоровьем. Результаты обучения: 1. Получение и освоение новых знаний в области молекулярной диетологии (составления индивидуальных схем питания): Какие риски заложены в нашей ДНК? Механизмы взаимодействия генов и пищи. Как состав и качество пищи влияет на наше здоровье. 2. Возможность получения знаний в управлении здоровьем: через индивидуальные схемы питания, молекулярную диетологию. 3. Формирование мотивации к самообучению и целенаправленной познавательной деятельности