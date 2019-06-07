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Back to Молекулярная диетология: гены, еда и здоровье

Learner Reviews & Feedback for Молекулярная диетология: гены, еда и здоровье by National Research Tomsk State University

4.5
stars
224 ratings

About the Course

Нам ежедневно напоминают: “Мы – это то, что мы едим”. Пища была и остается фундаментальным фактором жизни человека и его здоровья. Курс знакомит с возможностями использования пищи в сохранении и управлении здоровьем на основе современных данных о генетических особенностях человека и молекулярном составе пищи. Курс охватывает широкий диапазон знаний от наук о питании до генетики, геномики и антропологии. На примере конкретных клинических ситуаций разрабатываются индивидуальные схемы питания, учитывающие генетические факторы, образ жизни, текущее состояние организма и привычки, что позволяет достигать цели – будь то снижение веса, набор мышечной массы или просто здоровый образ жизни. Цель курса: предоставление информации и/или совершенствование имеющихся знаний по вопросам разработки индивидуальных схем питания для сохранения здоровья и управления здоровьем. Результаты обучения: 1. Получение и освоение новых знаний в области молекулярной диетологии (составления индивидуальных схем питания): Какие риски заложены в нашей ДНК? Механизмы взаимодействия генов и пищи. Как состав и качество пищи влияет на наше здоровье. 2. Возможность получения знаний в управлении здоровьем: через индивидуальные схемы питания, молекулярную диетологию. 3. Формирование мотивации к самообучению и целенаправленной познавательной деятельности...

Top reviews

CA

Jul 24, 2020

This course is amazing, containing a tremendous variety of information valuable for everyone. The course motivates to become more conscious about dieting and health.

KO

Oct 27, 2019

Хороший курс. Материалы даются доступно и интересно. Спасибо преподавателям, очень практичный курс, и легко использовать его для себя и своей семьи.

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1 - 25 of 59 Reviews for Молекулярная диетология: гены, еда и здоровье

By Коломиец Ю В

Jun 7, 2019

Очень мало ценной информации. Одна лекция 4.2 только более менее информативна, остальное на уровне для школьников. Зачем при каждой лекции представляться? И самый большой минус - это задания, которые некому проверить и тебе тоже нечего проверять. Лекции прослушаны, но курс не пройден, так как некому проверять задания.

By Чернобровкина Ю А

Jul 8, 2019

Есть очевидно скучные лекции и лекторы. Самое интересное здесь - генетика, разбор наследственных заболеваний. Теория в основном вода, так что курс на 4. задания для проверки сокурсниками ужасны, их никто не проверяет и тебе нечего проверять, баллы ставят не всегда адекватно. Лучше сделать тесты, которые закрепят знания студентов. Из литературы также не нашла для себя много полезного.

By Nadezhda B

Oct 22, 2019

Слишком банальные вещи рассказывают, так ещё некоторые и запинаются. Не понравился курс.

By Иванова Д А

Dec 4, 2019

Лекторы не вызывают доверия, так как, рассказывая про здоровое питание, не выглядят здоровыми.

Нет четкой темы курса, и не поверхностное рассмотрение, и не глубокое.

Не стало понятно, как же всё-таки правильно питаться и выстраивать планы питания.

By Tetiana M

Apr 6, 2021

Курс отвратительно организован:

1) Большинство спикеров дают крайне мало информации, одна вода и несобранная речь.

2) На курсе нет модераторов, которые бы следили за порядком и исправляли проблемы, которых до невозможности много, или же давали обратную связь слушателям.

3) Нет ни единого теста, а очередь заданий, которые должны проверять друг у друга слушатели, тянется еще с апреля 2020 (на настоящий момент апрель 2021). Т.о. эти задания никогда, просто никогда не будут зачислены как выполненные, а люди не завершат курс. И, кстати, с того момента и отзывов больше не было. Совпадение?

4) Генетик курса единственный, кто шарит. Остальным пора бы обновить свою базу знаний.

5) Не пристало врачам, имеющим лицензию и научную степень, советовать палеодиету, польза которой не имеет никакой доказательной базы. Более того, нет доказательств того, что эта диета не наносит вреда! (и вообще, что за мода вставлять видео с рецептами в образовательный курс?!). И почему тогда курс не назван "Палеодиета"? Питание времен пещерного человека от молекулярной диетологии, наверное, имеет отличие.

6) Поскольку мы все еще говорим о науке и достоверных данных, то ссылки на авторитетные источники просто обязаны быть. А вот увидеть в их числе страницу из ВИКИПЕДИИ - это уже, извините, дно пробито.

7) Средний рейтинг курса неоправданно завышен и кажется накрученным, если брать во внимание реальные отзывы с комментариями, которые никак на 4.4 и не тянут.

By Mariia S

Aug 31, 2019

Замечательный курс, спасибо большое преподавателям - объясняли интересно и доступно! Очень качественные и информативные презентации. Изучала все с удовольствием! Единственный минус возник со сдачей работы и дальнейшей ее проверкой сокурсниками - некоторые ставят, к сожалению, заниженную оценку, например 1 балл вместо 2, при том, что выполнены были все условия работы. И на выходе, вроде курс прошла, а вроде и нет, поскольку одно задание "зависло" из-за несправедливости оценки и когда его оценят - вопрос времени. Где было возможно, я проверяла больше работ сокурсников - хорошо, что системой это не запрещено. Форум, как я могла заметить, спросом немного пользуется, но обратную связь мало получает - есть вопросы, оставшиеся без ответов. В целом, настоятельно рекомендую всем, даже тем, кто никак не связан с медицинской сферой. В будущем, надеюсь, еще на курс по диетологии - хочется больше знаний на этот счет.

By Kymbat K A

Jul 14, 2020

Благодарю за данный курс на платформе Coursera. Познавательный курс, достаточно обширный. Интересное содержание.

By Селиверстова С А

Oct 10, 2019

Спасибо за подробный и структурированный курс по влиянию генетики на здоровье человека и правильному выбору питания в связи с этим. Я получила новые знания, которые нигде не получишь, кроме как на этом курсе. Это помогло мне в том, что я сменила род деятельности и выбрала для себя профессию диетолога, который работает с клиентами на основе результатов генетического теста. Это современный подход -- превентивный и персональный, это будущее нашей медицины!

By Korenyaka O

Oct 28, 2019

Хороший курс. Материалы даются доступно и интересно. Спасибо преподавателям, очень практичный курс, и легко использовать его для себя и своей семьи.

By Karalyuchka87@mail.ru

Jul 9, 2020

Спасибо за такой прекрасный курс! Все четко, доступно и понятно! очень интересно и познавательно.

By Екатерина А

Mar 9, 2019

Очень интересный курс ,много нового узнала. Изложен доступным языком

By Назарова Н В

Jul 21, 2019

Интересный курс. Посмотрела более глубже на диетологию.

By Рогова С И

Jan 7, 2020

курс в принципе интересный, но: 1. не понятно, для чего оценивать заполненные анкеты другими слушателями 2. хотелось бы больше проверок в виде заданий

By Евстратов М А

May 5, 2020

Балашову Марию, врача генетика, было интересно слушать. О других двух лекторах сложилось впечатление, что они к этому курсу не готовились. У Жученко Натальи не было идеи что хочет донести до нас. Пугачева Наталья вообще не знала о чем говорить и постоянно отсылала к важности и значимости молекулярных исследований. Занять время лекции рассказыванием про рецепты - это худшее, что наверное можно придумать. В итоге эта лекция не годится ни для студентов ни для широкой публики. А были очень высокие ожидания от курса, что наконец-то после любительских статей в блогах, я получу видение и представление от профессионалов.

By Аня Б

Sep 28, 2020

Очень слабый курс. Много поверхностной информации, нет внятной структуры, задания формата анкет и опросников ничем не полезны. Лекция с рецептами от врача-диетолога - это вообще что?! В целом, то, что растянуто на 4 недели, можно было уместить в часовое видео "Знакомство с предметом" Лекторы как будто растеряны, повторяются, рассказывают какие-то очевидные вещи, за исключением генетика Марии. Она единственная, кто выполнил свою работу хорошо.

By Тамара Т

Sep 19, 2020

Для начала - есть смысл пройти: чтобы получить базовые представления о молекулярной диетологии. По качеству знаний - слабо: дается общая информация, хотя некоторые интересные детали тоже освещаются. Задания не столько на проверку знаний, сколько на анализ своих личных данных, вроде теста на склонность к остеопорозу - и всё это проверяется участниками самого же курса.....

By Тугучев А О

May 22, 2020

К сожалению, есть ощущение, что курс построен на общих фразах, нет ощущения, что получаешь хоть какую-то информацию.

By Башкевич И А

Feb 7, 2019

Хороший курс. Понравилось, что разбор диет идет на реальных примерах. Также есть анкеты и опросники. В общем, курс сделан так, что его сразу можно применить практически.

By Денис Г

Feb 4, 2020

Очень полезный и простой для понимания курс. Использование в качестве примеров историй людей помогает сделать выводы для себя. Большое спасибо авторам и ведущим!

By Автоменко Н Н

Jul 14, 2019

Интересный, важный и доступный по восприятию курс. Спасибо преподавателям!

By Olga N

Feb 8, 2019

Very interesting and useful

By Нижельская Е Я

Dec 29, 2019

Было интересно

By Yuliya K

Jan 27, 2020

Многообещающий курс. Но даются только основы для дальнейшего изучения. Преподаватели очень интересно рассказывают. Хотелось бы больше информации для продвинутых, литературы, инструментов хотя бы для понимания собственных анализов.

В качестве практики - заполнение опросников. Организаторы курса не участвуют в форумах, на вопросы не отвечают.

С удовольствием прошла бы продолжение курса и даже бы удаленно поучилась, если бы была возможность.

By larisa T

Jun 9, 2020

в лекциях много воды, повторов и малоинформативно. Задания не интересные, не всегда связаны с темой.

By Анна И

Dec 19, 2020

No screening tests at the end of the training week

The level of educational material is not high

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