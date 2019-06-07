CA
Jul 24, 2020
This course is amazing, containing a tremendous variety of information valuable for everyone. The course motivates to become more conscious about dieting and health.
KO
Oct 27, 2019
Хороший курс. Материалы даются доступно и интересно. Спасибо преподавателям, очень практичный курс, и легко использовать его для себя и своей семьи.
By Коломиец Ю В•
Jun 7, 2019
Очень мало ценной информации. Одна лекция 4.2 только более менее информативна, остальное на уровне для школьников. Зачем при каждой лекции представляться? И самый большой минус - это задания, которые некому проверить и тебе тоже нечего проверять. Лекции прослушаны, но курс не пройден, так как некому проверять задания.
By Чернобровкина Ю А•
Jul 8, 2019
Есть очевидно скучные лекции и лекторы. Самое интересное здесь - генетика, разбор наследственных заболеваний. Теория в основном вода, так что курс на 4. задания для проверки сокурсниками ужасны, их никто не проверяет и тебе нечего проверять, баллы ставят не всегда адекватно. Лучше сделать тесты, которые закрепят знания студентов. Из литературы также не нашла для себя много полезного.
By Nadezhda B•
Oct 22, 2019
Слишком банальные вещи рассказывают, так ещё некоторые и запинаются. Не понравился курс.
By Иванова Д А•
Dec 4, 2019
Лекторы не вызывают доверия, так как, рассказывая про здоровое питание, не выглядят здоровыми.
Нет четкой темы курса, и не поверхностное рассмотрение, и не глубокое.
Не стало понятно, как же всё-таки правильно питаться и выстраивать планы питания.
By Tetiana M•
Apr 6, 2021
Курс отвратительно организован:
1) Большинство спикеров дают крайне мало информации, одна вода и несобранная речь.
2) На курсе нет модераторов, которые бы следили за порядком и исправляли проблемы, которых до невозможности много, или же давали обратную связь слушателям.
3) Нет ни единого теста, а очередь заданий, которые должны проверять друг у друга слушатели, тянется еще с апреля 2020 (на настоящий момент апрель 2021). Т.о. эти задания никогда, просто никогда не будут зачислены как выполненные, а люди не завершат курс. И, кстати, с того момента и отзывов больше не было. Совпадение?
4) Генетик курса единственный, кто шарит. Остальным пора бы обновить свою базу знаний.
5) Не пристало врачам, имеющим лицензию и научную степень, советовать палеодиету, польза которой не имеет никакой доказательной базы. Более того, нет доказательств того, что эта диета не наносит вреда! (и вообще, что за мода вставлять видео с рецептами в образовательный курс?!). И почему тогда курс не назван "Палеодиета"? Питание времен пещерного человека от молекулярной диетологии, наверное, имеет отличие.
6) Поскольку мы все еще говорим о науке и достоверных данных, то ссылки на авторитетные источники просто обязаны быть. А вот увидеть в их числе страницу из ВИКИПЕДИИ - это уже, извините, дно пробито.
7) Средний рейтинг курса неоправданно завышен и кажется накрученным, если брать во внимание реальные отзывы с комментариями, которые никак на 4.4 и не тянут.
By Mariia S•
Aug 31, 2019
Замечательный курс, спасибо большое преподавателям - объясняли интересно и доступно! Очень качественные и информативные презентации. Изучала все с удовольствием! Единственный минус возник со сдачей работы и дальнейшей ее проверкой сокурсниками - некоторые ставят, к сожалению, заниженную оценку, например 1 балл вместо 2, при том, что выполнены были все условия работы. И на выходе, вроде курс прошла, а вроде и нет, поскольку одно задание "зависло" из-за несправедливости оценки и когда его оценят - вопрос времени. Где было возможно, я проверяла больше работ сокурсников - хорошо, что системой это не запрещено. Форум, как я могла заметить, спросом немного пользуется, но обратную связь мало получает - есть вопросы, оставшиеся без ответов. В целом, настоятельно рекомендую всем, даже тем, кто никак не связан с медицинской сферой. В будущем, надеюсь, еще на курс по диетологии - хочется больше знаний на этот счет.
By Kymbat K A•
Jul 14, 2020
Благодарю за данный курс на платформе Coursera. Познавательный курс, достаточно обширный. Интересное содержание.
By Селиверстова С А•
Oct 10, 2019
Спасибо за подробный и структурированный курс по влиянию генетики на здоровье человека и правильному выбору питания в связи с этим. Я получила новые знания, которые нигде не получишь, кроме как на этом курсе. Это помогло мне в том, что я сменила род деятельности и выбрала для себя профессию диетолога, который работает с клиентами на основе результатов генетического теста. Это современный подход -- превентивный и персональный, это будущее нашей медицины!
By Korenyaka O•
Oct 28, 2019
Хороший курс. Материалы даются доступно и интересно. Спасибо преподавателям, очень практичный курс, и легко использовать его для себя и своей семьи.
By Karalyuchka87@mail.ru•
Jul 9, 2020
Спасибо за такой прекрасный курс! Все четко, доступно и понятно! очень интересно и познавательно.
By Екатерина А•
Mar 9, 2019
Очень интересный курс ,много нового узнала. Изложен доступным языком
By Назарова Н В•
Jul 21, 2019
Интересный курс. Посмотрела более глубже на диетологию.
By Рогова С И•
Jan 7, 2020
курс в принципе интересный, но: 1. не понятно, для чего оценивать заполненные анкеты другими слушателями 2. хотелось бы больше проверок в виде заданий
By Евстратов М А•
May 5, 2020
Балашову Марию, врача генетика, было интересно слушать. О других двух лекторах сложилось впечатление, что они к этому курсу не готовились. У Жученко Натальи не было идеи что хочет донести до нас. Пугачева Наталья вообще не знала о чем говорить и постоянно отсылала к важности и значимости молекулярных исследований. Занять время лекции рассказыванием про рецепты - это худшее, что наверное можно придумать. В итоге эта лекция не годится ни для студентов ни для широкой публики. А были очень высокие ожидания от курса, что наконец-то после любительских статей в блогах, я получу видение и представление от профессионалов.
By Аня Б•
Sep 28, 2020
Очень слабый курс. Много поверхностной информации, нет внятной структуры, задания формата анкет и опросников ничем не полезны. Лекция с рецептами от врача-диетолога - это вообще что?! В целом, то, что растянуто на 4 недели, можно было уместить в часовое видео "Знакомство с предметом" Лекторы как будто растеряны, повторяются, рассказывают какие-то очевидные вещи, за исключением генетика Марии. Она единственная, кто выполнил свою работу хорошо.
By Тамара Т•
Sep 19, 2020
Для начала - есть смысл пройти: чтобы получить базовые представления о молекулярной диетологии. По качеству знаний - слабо: дается общая информация, хотя некоторые интересные детали тоже освещаются. Задания не столько на проверку знаний, сколько на анализ своих личных данных, вроде теста на склонность к остеопорозу - и всё это проверяется участниками самого же курса.....
By Тугучев А О•
May 22, 2020
К сожалению, есть ощущение, что курс построен на общих фразах, нет ощущения, что получаешь хоть какую-то информацию.
By Башкевич И А•
Feb 7, 2019
Хороший курс. Понравилось, что разбор диет идет на реальных примерах. Также есть анкеты и опросники. В общем, курс сделан так, что его сразу можно применить практически.
By Денис Г•
Feb 4, 2020
Очень полезный и простой для понимания курс. Использование в качестве примеров историй людей помогает сделать выводы для себя. Большое спасибо авторам и ведущим!
By Автоменко Н Н•
Jul 14, 2019
Интересный, важный и доступный по восприятию курс. Спасибо преподавателям!
By Olga N•
Feb 8, 2019
Very interesting and useful
By Нижельская Е Я•
Dec 29, 2019
Было интересно
By Yuliya K•
Jan 27, 2020
Многообещающий курс. Но даются только основы для дальнейшего изучения. Преподаватели очень интересно рассказывают. Хотелось бы больше информации для продвинутых, литературы, инструментов хотя бы для понимания собственных анализов.
В качестве практики - заполнение опросников. Организаторы курса не участвуют в форумах, на вопросы не отвечают.
С удовольствием прошла бы продолжение курса и даже бы удаленно поучилась, если бы была возможность.
By larisa T•
Jun 9, 2020
в лекциях много воды, повторов и малоинформативно. Задания не интересные, не всегда связаны с темой.
By Анна И•
Dec 19, 2020
No screening tests at the end of the training week
The level of educational material is not high