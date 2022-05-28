About this Course

5,350 recent views
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Course 1 of 6 in the
التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك
Beginner Level
Approx. 15 hours to complete
Arabic

What you will learn

  • فهم طبيعة التسويق التقليدي، والرقمي، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي

  • فهم منصات وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية، وكيفية عملها، والدور الذي تلعبه في التسويق

  • إنشاء أهداف ذكية، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية، وتحديد جمهورك المستهدف، ورحلة عملائهم

  • اختيار منصات وسائل التواصل الاجتماعي المناسبة والتعرّف على كيفية إنشاء سياسات وسائل التواصل الاجتماعي

Skills you will gain

  • Social Media
  • Project
  • Customer Experience
  • Audience
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Course 1 of 6 in the
التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك
Beginner Level
Approx. 15 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

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Meta

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

3 hours to complete

طبيعة وسائل التواصل الاجتماعي

3 hours to complete
14 videos (Total 75 min), 6 readings, 3 quizzes
Week
2

Week 2

3 hours to complete

نظرة عامة حول منصات وسائل التواصل الاجتماعي

3 hours to complete
13 videos (Total 120 min), 2 readings, 2 quizzes
Week
3

Week 3

4 hours to complete

الأهداف والتخطيط لتحقيق النجاح

4 hours to complete
6 videos (Total 21 min), 3 readings, 3 quizzes
Week
4

Week 4

4 hours to complete

فهم جمهورك

4 hours to complete
6 videos (Total 32 min), 4 readings, 3 quizzes

About the التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك Professional Certificate

التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك

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