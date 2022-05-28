"تضع هذه الدورة التدريبية الأساس للتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ستتعلم ما يستلزمه التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك تاريخ وقنوات التواصل الاجتماعي المختلفة الموجودة. ستتعرّف على كيفية تحديد قناة وسائل تواصل اجتماعي تناسب احتياجاتك، وتحديد الأهداف ومقاييس النجاح، وتحديد هوية جمهورك المستهدف.
This course is part of the التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك Professional Certificate
Offered By
About this Course
What you will learn
فهم طبيعة التسويق التقليدي، والرقمي، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي
فهم منصات وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية، وكيفية عملها، والدور الذي تلعبه في التسويق
إنشاء أهداف ذكية، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية، وتحديد جمهورك المستهدف، ورحلة عملائهم
اختيار منصات وسائل التواصل الاجتماعي المناسبة والتعرّف على كيفية إنشاء سياسات وسائل التواصل الاجتماعي
Skills you will gain
- Social Media
- Project
- Customer Experience
- Audience
Offered by
Meta
Meta builds technologies that help people connect with friends and family, find communities, and grow businesses. On successful completion of the Meta Social Media Marketing Certificate or Meta Marketing Analytics Certificate, you'll gain access to the Meta Career Programs Job Board - a job search platform with 200+ employers looking to hire.
Syllabus - What you will learn from this course
طبيعة وسائل التواصل الاجتماعي
ستحصل هذا الأسبوع على مقدمة لبرنامج الشهادة الاحترافية في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك، ثم ستتعمق في مقدمة عن التسويق والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وستتعرف على كيفية استخدام الشركات لوسائل التواصل الاجتماعي، وتحصل على نظرة عامة أساسية عن مشهد وسائل التواصل الاجتماعي .
نظرة عامة حول منصات وسائل التواصل الاجتماعي
في الأسبوع الثاني، ستتعلم مداخل ومخارج بعض منصات الوسائط الاجتماعية الرئيسية بالإضافة إلى الاختلافات بين كيف يمكن للأفراد والشركات استخدامها.
الأهداف والتخطيط لتحقيق النجاح
في الأسبوع الثالث، ستتعمق في مهارتين أساسيتين للمسوق، تحدد أهداف ذكية ومؤشرات الأداء الرئيسية. هذه مكونات أساسية في بناء حملة تسويقية بغض النظر عن النظام الأساسي الذي تعمل عليه. في نهاية الأسبوع، ستكمل مشروعك الأول وتطبق ما تعلمته على سيناريو من واقع الحياة.
فهم جمهورك
في هذا الأسبوع، ستحول تركيزك إلى تطوير شخصية الجمهور المستهدف ورحلة العميل. هذا الأساس لأي حملة تسويقية مبني على ما تعلمته الأسبوع الماضي حول الأهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية. ستنهي الأسبوع بمشروع مبني على شخصية الجمهور المستهدف ورحلة العميل.
About the التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك Professional Certificate
سواء كنت تتلاعب بمنصات التواصل الاجتماعي لشركتك بالفعل أو كنت جديدًا تمامًا في مجال التسويق الرقمي، فقد وصلت إلى المكان الصحيح. يتضمن هذا البرنامج المكون من ست دورات، والذي طوره خبراء التسويق الرقمي في Aptly جنبًا إلى جنب مع جهات التسويق على فيسبوك، منهجًا ذا صلة بالصناعة مصممًا لإعدادك لدور مبتدئ في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.بعد مقدمة إلى التسويق الرقمي ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية، ستتعلم كيفية إنشاء تواجد عبر الإنترنت وإنشاء منشورات وإنشاء متابعين وإدارة حساباتك على الشبكات الاجتماعية. ستطور مهاراتك في إنشاء وإدارة الحملات الإعلانية في وسائل التواصل الاجتماعي وستتعلم كيفية تقييم نتائج جهودك التسويقية.الأهم من ذلك، خلال البرنامج، ستتمرن على مهاراتك الجديدة من خلال المشاريع العملية، والتي يمكنك عرض نتائجها من خلال مجموعة من أعمالك. عند الانتهاء بنجاح من البرنامج، ستحصل على كل من شهادة Coursera وشهادة مساعد التسويق الرقمي على فيسبوك مهاراتك في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي استخدام مدير إعلانات فيسبوك.
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