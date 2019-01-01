Learner Reviews & Feedback for البرمجة اللغوية العصبية | NLP by Alfaisal University | KLD
About the Course
لكل شخصٍ تفكيرٌ مختلف عن باقي الأشخاص، ولذلك يفهم كلٌ منا أي موقف بطريقة مختلفة ويستجيب له بشكل مختلف عن الآخرين، وهناك أيضاً بعض الأمور التي تسبب لنا حالة من التوتر أو السعادة أكثر من الآخرين، يعود ذلك كله إلى أن لكل شخص منا برمجته الداخلية التي تتحكم فيها أفكارنا، لذلك دائماً ما نسأل أنفسنا: هل يحتاج النجاح إلى سمات ومهارات محددة؟ هل توجد طريقة يمكن من خلالها امتلاك القدرة على التصرف المناسب والملائم في مختلف المواقف؟ أم أنها هبة ربانية يولد بها الإنسان؟ سنحاول أن نتوصل إلى إجابات مُرضية عن هذه الأسئلة وأكثر من خلال التعرف على البرمجة اللغوية العصبية (Neuro Linguistic Programming, NLP).
هذه الدورة هي دورة تمهيدية؛ فهي تلقي الضوء على أساسيات الموضوع بشكل عام بهدف التعريف به وبمحاوره الأساسية التي يجب الإلمام بها.
إذا كنت من المهتمين بإتقان البرمجة اللغوية العصبية وامتلاك القدرة على التحكم في برمجتك وتصرفاتك أو كان مجال عملك يتطلب إتقان تلك المهارات وتوظيفها في سياق عملك، فهذه الدورة ستكون مثالية لإغناء خبرتك وتطوير مهاراتك في فهم وتحليل واستخدام البرمجة اللغوية العصبية بشكل فعال ومؤثر.
حيث ستزودك هذه الدورة باطلاع واسع ودقيق على مجموعة من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، مثل: تعريف البرمجة اللغوية العصبية، معرفة أصل وأهمية البرمجة اللغوية العصبية، المهارات الأساسية لممارسة البرمجة اللغوية العصبية بنجاح، تطبيق أسلوب إعادة الصياغة بهدف تطوير سلوكنا، تطبيق البرمجة اللغوية العصبية في تطوير العلاقات مع الآخرين، الافتراضات الخاصة بالبرمجة اللغوية العصبية لإدراكنا الذاتي الداخلي....