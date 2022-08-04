About this Course

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Intermediate Level

Knowledge of calculus, matrix algebra, differential equations and a computer programming language

Approx. 45 hours to complete
Russian

What you will learn

  • MATLAB и научные вычисления

  • Поиск корней и числовая матричная алгебра

  • Квадратура и интерполяция

  • Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений в частных производных

Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Intermediate Level

Knowledge of calculus, matrix algebra, differential equations and a computer programming language

Approx. 45 hours to complete
Russian

Instructor

Offered by

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The Hong Kong University of Science and Technology

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1
Week 1
9 hours to complete

Научные вычисления

9 hours to complete
15 videos (Total 108 min), 16 readings, 13 quizzes
Week
2
Week 2
6 hours to complete

Поиск корня

6 hours to complete
12 videos (Total 132 min), 9 readings, 6 quizzes
Week
3
Week 3
6 hours to complete

Матричная алгебра

6 hours to complete
13 videos (Total 115 min), 11 readings, 7 quizzes
Week
4
Week 4
7 hours to complete

Квадратура и интерполяция

7 hours to complete
13 videos (Total 105 min), 12 readings, 6 quizzes

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