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Back to Численные методы для инженеров

Learner Reviews & Feedback for Численные методы для инженеров by The Hong Kong University of Science and Technology

About the Course

Этот курс охватывает наиболее важные численные методы, которые должен знать инженер. Мы выводим базовые алгоритмы в области поиска корней, матричной алгебры, интегрирования и интерполяции, обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений в частных производных. Мы узнаем, как использовать MATLAB для решения численных задач. Доступ к MATLAB online и MATLAB grader предоставляется всем записавшимся студентам. Мы предполагаем, что студенты уже знакомы с основами матричной алгебры, дифференциальных уравнений и векторного исчисления. Студенты должны уже изучать язык программирования и быть готовы изучать MATLAB. Курс содержит 74 коротких видео-лекции и демонстрации MATLAB. После каждой лекции или демонстрации нужно решать проблемы или писать программы. Курс рассчитан на шесть недель, и в конце каждой недели проводится оценочный тест и более длительный программный проект. Загрузите конспекты лекций: http://www.math.ust.hk/~machas/численные методы для инженеров.pdf Смотрите рекламный ролик: https://youtu.be/qFJGMBDfFMY...
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