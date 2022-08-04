Learner Reviews & Feedback for Физика 101 – вращательное движение и гравитация by Rice University
About the Course
Этот курс служит введением в физику вращательного движения и гравитации. По завершении учащиеся получат представление о том, как математические законы и принципы сохранения описывают движения и взаимодействия объектов вокруг нас. Они приобретут опыт в решении физических задач с помощью таких инструментов, как графический анализ, алгебра, векторный анализ и математическое исчисление. Этот курс является третьим курсом специализации "Физика 101", который следует типичному развитию тем университетского курса физики первого семестра: кинематика, законы Ньютона, Энергия и импульс. Каждый из пяти модулей содержит ссылки для чтения на бесплатный учебник, полные видеолекции, концептуальные тесты и набор домашних заданий. После завершения модулей курс заканчивается экзаменом. Этот комплексный курс похож по деталям и строгости на те, что преподаются в кампусе. Это позволит тщательно подготовить учащихся к предстоящим вводным курсам физики или более продвинутым курсам по физике....