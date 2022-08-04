Learner Reviews & Feedback for Позиционирование: успешная маркетинговая стратегия by IE Business School
About the Course
Позиционирование - это сердце любой маркетинговой стратегии, основа, которую вы должны хорошо понимать. Неважно, начнете ли вы с четко определенной целевой группы или с дифференцированного ценностного предложения: в итоге у вас должен появиться четко определенный сегмент или сегменты, на которых мы построим наш маркетинговый план.
В этом курсе - втором в нашей специализации по маркетинговой стратегии – профессор И-Ай Игнасио Гафо проведет вас через основные этапы этого ключевого этапа маркетингового процесса, начиная с основных элементов, которые вам потребуются и заканчивая принятием решения о сегментации рынка и маркетинге. В ходе курса рассматриваются основные тенденции рынка, с которыми вы столкнетесь. Вы получите удобный практический набор навыков.
Этот курс включает в себя интервью с профессионалами отрасли, а также видеоролики, снятые на месте, где мы задаем вопросы участникам опроса об их отношении к этой ключевой концепции. После прохождения этого курса вы не будете сомневаться в том, где разместить продукт и какой сегмент вам надо привлекать....