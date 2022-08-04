Learner Reviews & Feedback for مبادئ تصميم تجربة المستخدم/واجهة المستخدم by Meta
About the Course
تعلّم أساسيات البحث والتصميم المتعلقين بتجربة المستخدم (UX). الانغماس في عملية تجربة المستخدم للتعرف على المشكلات وتكرار واختبار التصاميم لإيجاد الحلول المناسبة. ستتعلم كيف تتعاطف مع المستخدمين من خلال طرق البحث التي تتبع أفضل الممارسات، وستكوّن عناصر تجربة مستخدم مشتركة مثل شخصيات المستخدمين. وستستخدم رؤى تجربة المستخدم لاتخاذ قرارات التصميم المناسبة.
باستخدام عملية تصميم واجهة المستخدم (UI)، ستتمكن من إنشاء مخططات هيكلية للميزات القائمة في برنامج Figma، وتحويلها الى نموذج أولي وفق نمط الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) من نماذجك بالحجم الطبيعي. ستتعلم أيضًا المبادئ الأساسية للتصميم، مثل التسلسل الهرمي واستخدام الشبكات.
وبنهاية هذا البرنامج التدريبي، ستكون قادرًا على:
• تصميم منتجات رقمية تكوّن قيمة وتحل مشكلات المستخدم بطرق مفيدة.
• التعرّف على ما يشكّل تجربة مستخدم/واجهة مستخدم ناجحة وتقييم واجهات التعامل الموجودة لجودة التصميم والجودة.
• التعرّف على طرق تصميم التفاعلات التي تتبع أفضل الممارسات وتقييم تصاميمك وتصاميم الآخرين وتحسينها.
• تكوين تصميمات تجربة المستخدم/واجهة المستخدم ومشاركتها واختبارها وفقًا للمبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات.
هذه دورة تدريبية للمبتدئين مخصصة للمتعلمين الذين قد يودون إعداد أنفسهم لمزاولة وظيفة في مجال تجربة المستخدم/واجهة المستخدم. لتحقيق النجاح في هذه الدورة التدريبية، لست بحاجة إلى خبرة سابقة في مجال التطوير، بل تكفيك مهارات التنقل عبر الإنترنت والحرص على التعلم....