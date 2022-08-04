Learner Reviews & Feedback for Проактивная компьютерная безопасность by University of Colorado System
About the Course
Я уже слышал такое: "Я не уверен, что мои методы обеспечения компьютерной безопасности работают". Я отвечаю: "А вы их тестировали?" Этот курс является четвертым и последним курсом специализации "Практическая компьютерная безопасность". В этом курсе вы узнаете, как эффективно проверять то, что вы создали для защиты своих данных. На первой неделе вы сможете обсуждать основы средств сдерживания и то, как "обмануть" злоумышленников, заставив их поверить, что они напали на золотую жилу данных в стороне от ваших фактических систем. На второй неделе вы будете понимать и сможете обсуждать этапы методологии тестирования на проникновение. На третьей неделе вы сможете понять и применить полученные знания на собственных системах, чтобы проверить, безопасны ваши системы или нет. На четвертой неделе мы обсудим планирование вашей собственной методологии, которую вы сможете применить к своим системам. И, наконец, на пятой неделе мы завершим курс проектом, который позволит вам проверить ваши навыки в безопасной среде....