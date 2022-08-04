Умение решать проблемы и эффективно принимать решения - важнейшие навыки на современном, быстро меняющемся месте работы. И то, и другое требует систематического и в то же время творческого подхода для решения современных проблем бизнеса. Этот курс расскажет о всеобъемлющем процессе выявления проблем для выработки потенциальных решений и о том, как применять стили принятия решений для реализации и оценки этих решений. Благодаря этому процессу вы обретете уверенность в точной оценке проблем, выборе соответствующих подходов к принятию решений для конкретной ситуации, принятии командных решений и оценке успешности реализации решений. Используя конкретные примеры и ситуации, с которыми сталкивались члены класса, вы изучите проверенные, успешные модели и методы решения проблем и принятия решений, которые могут быть легко перенесены в проекты на рабочем месте.
Эффективное решение проблем и принятие решенийUniversity of California, Irvine
About this Course
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Beginner Level
Approx. 9 hours to complete
Russian
What you will learn
Объясните как возможности, так и ограничения, связанные с решением проблем и принятием решений
Поразмышляйте о том, как образ мышления и личные предубеждения влияют на вашу способность решать проблемы и принимать решения
Объясните и обсудите, как организационные решения или нерешения влияют на личное развитие, динамику команды и производительность компании в целом
Сформулируйте, как хорошие и плохие решения команды могут способствовать вашему профессиональному росту
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level
Approx. 9 hours to complete
Russian
Syllabus - What you will learn from this course
3 hours to complete
Определите проблему
3 hours to complete
1 video (Total 6 min), 7 readings, 1 quiz
2 hours to complete
Генерируйте решения
2 hours to complete
1 video (Total 4 min), 6 readings, 1 quiz
2 hours to complete
Примите решение
2 hours to complete
1 video (Total 4 min), 5 readings, 1 quiz
2 hours to complete
Реализация и оценка решения
2 hours to complete
1 video (Total 3 min), 5 readings, 1 quiz
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