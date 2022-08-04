About this Course

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Beginner Level
Approx. 9 hours to complete
Russian

What you will learn

  • Объясните как возможности, так и ограничения, связанные с решением проблем и принятием решений

  • Поразмышляйте о том, как образ мышления и личные предубеждения влияют на вашу способность решать проблемы и принимать решения

  • Объясните и обсудите, как организационные решения или нерешения влияют на личное развитие, динамику команды и производительность компании в целом

  • Сформулируйте, как хорошие и плохие решения команды могут способствовать вашему профессиональному росту

Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level
Approx. 9 hours to complete
Russian

Instructor

Offered by

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University of California, Irvine

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1
Week 1
3 hours to complete

Определите проблему

3 hours to complete
1 video (Total 6 min), 7 readings, 1 quiz
Week
2
Week 2
2 hours to complete

Генерируйте решения

2 hours to complete
1 video (Total 4 min), 6 readings, 1 quiz
Week
3
Week 3
2 hours to complete

Примите решение

2 hours to complete
1 video (Total 4 min), 5 readings, 1 quiz
Week
4
Week 4
2 hours to complete

Реализация и оценка решения

2 hours to complete
1 video (Total 3 min), 5 readings, 1 quiz

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