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Learner Reviews & Feedback for Эффективное решение проблем и принятие решений by University of California, Irvine

About the Course

Умение решать проблемы и эффективно принимать решения - важнейшие навыки на современном, быстро меняющемся месте работы. И то, и другое требует систематического и в то же время творческого подхода для решения современных проблем бизнеса. Этот курс расскажет о всеобъемлющем процессе выявления проблем для выработки потенциальных решений и о том, как применять стили принятия решений для реализации и оценки этих решений. Благодаря этому процессу вы обретете уверенность в точной оценке проблем, выборе соответствующих подходов к принятию решений для конкретной ситуации, принятии командных решений и оценке успешности реализации решений. Используя конкретные примеры и ситуации, с которыми сталкивались члены класса, вы изучите проверенные, успешные модели и методы решения проблем и принятия решений, которые могут быть легко перенесены в проекты на рабочем месте. По окончании этого курса вы сможете: 1. Определять основные термины, стили и подходы к эффективному решению проблем и принятию решений 2. Объяснять как возможности, так и ограничения, связанные с решением проблем и принятием решений 3. Размышлять о том, как образ мышления и личные предубеждения влияют на вашу способность решать проблемы и принимать решения 4. Объяснять и обсуждать, как организационные решения или непринятие решений влияют на личное развитие, динамику команды и производительность в масштабах всей компании 5. Сформулировать, как хорошие и плохие командные решения могут способствовать вашему профессиональному росту...
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