Learner Reviews & Feedback for البرمجة في لغة Python by Meta
About the Course
ستتعرف في هذه الدورة التدريبية على مهارات أساسية في البرمجة في سياق بسيط للغة Python. ستتعلم كيفية استخدام التعليمة البرمجية لحل المسائل. ستتعرف بمزيد من التفصيل على نظام لغة Python وتتعلم الوحدات النمطية المعروفة والمكتبات والأدوات في لغة Python.
ستتعرف أيضًا على العناصر والفئات والأساليب في لغة Python، وتستخدم المتغيرات وأنواع البيانات وسير عمل التحكم والحلقات التكرارية والدوال وبُنى البيانات. ستتعلم كيفية التعرف على الأخطاء والتعامل معها، وستكتب اختبارات الوحدة لتعليمتك البرمجية في لغة Python، وستتعرف على بيئة عمل تم اختبارها.
في نهاية هذه الدورة التدريبية، ستمكن من:
• إعداد نظام الكمبيوتر لديك لكي يناسب البرمجة بلغة Python
• وستوضح فهمك لسياق لغة Python وكيفية التحكم في سير عمل التعليمة البرمجية
• معرفة كيفية التعامل مع الأخطاء والاستثناءات
• شرح البرمجة الموجهة للعناصر والمفاهيم الرئيسية المرتبطة بها
• شرح أهمية الاختبار في لغة Python، ومتى يتم تطبيق طرق معينة
هذه دورة تدريبية للمبتدئين في التعلم الذين قد يرغبون في الاستعداد لمهنة في مجال تطوير الواجهات الخلفية أو هندسة قواعد البيانات. لتحقيق النجاح في هذه الدورة التدريبية، لست بحاجة إلى خبرة سابقة في مجال التطوير، بل تكفيك مهارات التنقل عبر الإنترنت والحرص على التعلم....