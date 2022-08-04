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Back to البرمجة باستخدام JavaScript

Learner Reviews & Feedback for البرمجة باستخدام JavaScript by Meta

About the Course

JavaScript هي لغة البرمجة التي تشغل الويب الحديث. في هذه الدورة التدريبية، سوف تتعلم المفاهيم الأساسية لتطوير الويب باستخدام JavaScript، وتتعامل مع الوظائف والكائنات والمصفوفات والمتغيرات وأنواع البيانات و HTML DOM وأكثر من ذلك بكثير، وسوف تتعلم كيفية استخدام JavaScript واكتشاف الاحتمالات التفاعلية مع تقنيات JavaScript الحديثة. وأخيرًا، سوف تتعرف على ممارسة اختبار الكود (testing code) وكيفية كتابة اختبار الوحدة (unit test) باستخدام Jest....
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