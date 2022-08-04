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Back to Управление проектами: основы успеха

Learner Reviews & Feedback for Управление проектами: основы успеха by University of California, Irvine

About the Course

Этот курс объединяет в себе основные элементы управления проектами и руководства командой. В ходе занятий и размышлений участники получат дальнейшее понимание обязанностей руководства и будут лучше подготовлены к применению этих знаний в проектной среде. Завершив этот курс, вы сможете: 1. Узнать о роли высокоэффективных команд и лидерства в управлении проектами 2. Узнать об инструментах и методах развития и укрепления высокоэффективных команд и их членов 3. Узнать об этапах проектного цикла 4. Применять передовой опыт для развития компетенции и навыков в области планирования и контроля проектов для обеспечения успешных результатов 5. Узнать, как контролировать проектную деятельность и оценивать прогресс 6. Научиться общаться на высоком уровне, чтобы сообщать заинтересованным сторонам о состоянии и результатах проекта и вносить вклад в базу знаний организации....
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