Learner Reviews & Feedback for Управление проектами: основы успеха by University of California, Irvine
About the Course
Этот курс объединяет в себе основные элементы управления проектами и руководства командой. В ходе занятий и размышлений участники получат дальнейшее понимание обязанностей руководства и будут лучше подготовлены к применению этих знаний в проектной среде.
Завершив этот курс, вы сможете:
1. Узнать о роли высокоэффективных команд и лидерства в управлении проектами
2. Узнать об инструментах и методах развития и укрепления высокоэффективных команд и их членов
3. Узнать об этапах проектного цикла
4. Применять передовой опыт для развития компетенции и навыков в области планирования и контроля проектов для обеспечения успешных результатов
5. Узнать, как контролировать проектную деятельность и оценивать прогресс
6. Научиться общаться на высоком уровне, чтобы сообщать заинтересованным сторонам о состоянии и результатах проекта и вносить вклад в базу знаний организации....