Learner Reviews & Feedback for Структуры данных Python by University of Michigan
About the Course
В этом курсе будут представлены основные структуры данных языка программирования Python. Мы перейдем от основ процедурного программирования к изучению того, как можно использовать встроенные структуры данных Python, такие как списки, словари и кортежи, для выполнения все более сложного анализа данных. В этом курсе будут рассмотрены главы 6 – 10 учебника "Python для всех". Этот курс посвящен Python 3....