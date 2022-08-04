На заключительном этапе студенты создадут серию приложений для извлечения, обработки и визуализации данных с использованием Python. Проекты будут включать в себя все элементы специализации. В первой части заключительного этапа студенты проведут несколько визуализаций, чтобы ознакомиться с используемыми технологиями, а затем продолжат свой собственный проект по визуализации некоторых других данных, которые у них есть или которые они могут найти. Главы 15 и 16 из книги “Python для всех” послужат основой для краеугольного камня. Этот курс охватывает Python 3.
Извлечение, обработка и визуализация данных с помощью PythonUniversity of Michigan
About this Course
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Approx. 9 hours to complete
Russian
What you will learn
Используйте символы и строки юникода
Понять основы построения поисковой системы
Выберите и обработайте данные по вашему выбору
Создание визуализации данных электронной почты
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 9 hours to complete
Russian
Syllabus - What you will learn from this course
2 hours to complete
Добро пожаловать на Краеугольный камень
2 hours to complete
4 videos (Total 36 min), 6 readings, 1 quiz
2 hours to complete
Создание поисковой системы
2 hours to complete
6 videos (Total 61 min), 2 readings, 1 quiz
1 hour to complete
Изучение источников данных (Проект)
1 hour to complete
2 videos (Total 9 min), 2 readings
2 hours to complete
Создание паутины и моделирование данных электронной почты
2 hours to complete
5 videos (Total 49 min), 1 reading, 1 quiz
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