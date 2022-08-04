About this Course

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Approx. 9 hours to complete
Russian

What you will learn

  • Используйте символы и строки юникода

  • Понять основы построения поисковой системы

  • Выберите и обработайте данные по вашему выбору

  • Создание визуализации данных электронной почты

Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Approx. 9 hours to complete
Russian

Instructor

Offered by

Placeholder

University of Michigan

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1
Week 1
2 hours to complete

Добро пожаловать на Краеугольный камень

2 hours to complete
4 videos (Total 36 min), 6 readings, 1 quiz
Week
2
Week 2
2 hours to complete

Создание поисковой системы

2 hours to complete
6 videos (Total 61 min), 2 readings, 1 quiz
Week
3
Week 3
1 hour to complete

Изучение источников данных (Проект)

1 hour to complete
2 videos (Total 9 min), 2 readings
Week
4
Week 4
2 hours to complete

Создание паутины и моделирование данных электронной почты

2 hours to complete
5 videos (Total 49 min), 1 reading, 1 quiz

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