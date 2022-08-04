Learner Reviews & Feedback for Извлечение, обработка и визуализация данных с помощью Python by University of Michigan
About the Course
На заключительном этапе студенты создадут серию приложений для извлечения, обработки и визуализации данных с использованием Python. Проекты будут включать в себя все элементы специализации. В первой части заключительного этапа студенты проведут несколько визуализаций, чтобы ознакомиться с используемыми технологиями, а затем продолжат свой собственный проект по визуализации некоторых других данных, которые у них есть или которые они могут найти. Главы 15 и 16 из книги “Python для всех” послужат основой для краеугольного камня. Этот курс охватывает Python 3....