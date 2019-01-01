Learner Reviews & Feedback for بايثون لعلوم البيانات والذكاء الصناعي by IBM
About the Course
ابدأ تعلم لغة بايثون لعلوم البيانات، بالإضافة إلى البرمجة بوجه عام مع هذه المقدمة البسيطة للمبتدئين في تعلم لغة بايثون. تعتبر بايثون واحدة من أشهر لغات البرمجة في العالم، وهي تشهد إقبالاً غير مسبوق عليها من جانب المحترفين، حيث تمنحهم القدرة على تطبيق المبادئ الأساسية للغة بايثون لتطوير حلول الأعمال في مختلف الصناعات.
ستنقلك هذه الدورة من مستوى المبتدئين إلى البرمجة في بايثون خلال ساعات، وليس من الضروري أن تكون لديك خبرات سابقة في البرمجة! ستتعلم المبادئ الأساسية للغة بايثون، بما في ذلك هياكل البيانات وتحليل البيانات، وتستكمل التدريبات التطبيقية في وحدات الدورة، وتمتلك القدرة على إنشاء مشروع نهائي يبرز مهاراتك الجديدة.
مع نهاية هذه الدورة، ستجد سهولة في إنشاء البرامج الأساسية، والعمل باستخدام البيانات، إلى جانب حل المشكلات الواقعية في بايثون. وستكتسب قاعدة معرفية قوية تؤهلك لمستويات تعلم أعلى في هذا المجال، وتُطور مهاراتك لمساعدتك في الارتقاء بحياتك المهنية.
يمكن تطبيق هذه الدورة على العديد من البرامج المتخصصة أو برامج الشهادات المهنية. إن استكمال هذه الدورة سيعزز معلوماتك في أيٍ من البرامج التالية:
الشهادة المتخصصة في الذكاء الصناعي التطبيقي من IBM
التخصص في علوم البيانات التطبيقية
الشهادة المتخصصة في علوم البيانات من IBM
فور استكمال أيٍ من البرامج السابقة، إلى جانب الحصول على شهادة الإنجاز في التخصص من كورسيرا، ستتلقى أيضًا شارة رقمية من IBM تقديرًا لخبراتك في المجال....