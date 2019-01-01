Learner Reviews & Feedback for Python: обработка и анализ данных и ИИ by IBM
About the Course
Этот курс для начинающих поможет на начальных этапах изучения Python для обработки и анализа данных, а также программирования в целом. Python — один из самых популярных языков программирования в мире, и сегодня очень востребованы специалисты, умеющие применять основы Python для создания бизнес-решений в различных сферах.
Представленный курс позволит за считанные часы научиться программировать на Python с нуля! Вы ознакомитесь с основами Python, в том числе структурами и анализом данных, выполните практические упражнения в рамках модулей курса и создадите финальный проект для проверки полученных навыков.
По завершении курса вы будете уверенно создавать базовые программы, работать с данными и решать реальные задачи с помощью Python. Вы получите существенную базу для дальнейшего практического изучения языка и необходимые навыки для профессионального и карьерного роста.
Этот курс входит в ряд программ аттестации на получение специализированных и профессиональных сертификатов. Когда вы завершите этот курс, ваши результаты будут учитываться при обучении в следующих программах:
\Прикладной ИИ (профессиональная сертификация IBM)
Прикладной анализ и обработка данных (специализация)
Обработка и анализ данных (профессиональная сертификация IBM)
После завершения любой из перечисленных выше программ, кроме сертификата о завершении специального курса Coursera, вы также получите цифровой значок IBM, подтверждающий вашу квалификацию в соответствующей сфере....