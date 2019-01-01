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Back to Python: обработка и анализ данных и ИИ

Learner Reviews & Feedback for Python: обработка и анализ данных и ИИ by IBM

About the Course

Этот курс для начинающих поможет на начальных этапах изучения Python для обработки и анализа данных, а также программирования в целом. Python — один из самых популярных языков программирования в мире, и сегодня очень востребованы специалисты, умеющие применять основы Python для создания бизнес-решений в различных сферах. Представленный курс позволит за считанные часы научиться программировать на Python с нуля! Вы ознакомитесь с основами Python, в том числе структурами и анализом данных, выполните практические упражнения в рамках модулей курса и создадите финальный проект для проверки полученных навыков. По завершении курса вы будете уверенно создавать базовые программы, работать с данными и решать реальные задачи с помощью Python. Вы получите существенную базу для дальнейшего практического изучения языка и необходимые навыки для профессионального и карьерного роста. Этот курс входит в ряд программ аттестации на получение специализированных и профессиональных сертификатов. Когда вы завершите этот курс, ваши результаты будут учитываться при обучении в следующих программах: \Прикладной ИИ (профессиональная сертификация IBM) Прикладной анализ и обработка данных (специализация) Обработка и анализ данных (профессиональная сертификация IBM) После завершения любой из перечисленных выше программ, кроме сертификата о завершении специального курса Coursera, вы также получите цифровой значок IBM, подтверждающий вашу квалификацию в соответствующей сфере....
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