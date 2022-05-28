"الصورة تساوي ألف كلمة". كلنا يعرف هذا التعبير. إنه ينطبق بشكل خاص عند محاولة شرح نتائج التحليلات التي تم الحصول عليها من تحليل مجموعات البيانات الكبيرة المتزايدة. تؤدي مؤثرات عرض البيانات دورًا أساسيًا في تمثيل البيانات الصغيرة والكبيرة على حد سواء.
مؤثرات عرض البيانات باستخدام لغة بايثونIBM
About this Course
Skills you will gain
- Chart
- Histogram
- Scatter Plot
- regression
Offered by
IBM
IBM is the global leader in business transformation through an open hybrid cloud platform and AI, serving clients in more than 170 countries around the world. Today 47 of the Fortune 50 Companies rely on the IBM Cloud to run their business, and IBM Watson enterprise AI is hard at work in more than 30,000 engagements. IBM is also one of the world’s most vital corporate research organizations, with 28 consecutive years of patent leadership. Above all, guided by principles for trust and transparency and support for a more inclusive society, IBM is committed to being a responsible technology innovator and a force for good in the world.
Syllabus - What you will learn from this course
مقدمة في أدوات مؤثرات عرض البيانات
في هذه الوحدة، ستتعرف على مؤثرات عرض البيانات وبعض أفضل الممارسات التي يجب مراعاتها عند إنشاء المخططات والمرئيات. سوف تتعلم أيضًا عن تاريخ وبنية مكتبة مات بلوت ليب وتتعرف على أساسيات التخطيط باستخدام مكتبة مات بلوت ليب. تعرف أيضًا على مجموعة البيانات الخاصة بالهجرة إلى كندا، والتي ستُستخدم على نطاق واسع طوال الدورة. وأخيرًا، ستتعرف بإيجاز على كيفية قراءة ملفات csv في إطار بيانات مكتبة الباندا ومعالجة البيانات والتعامل معها في إطار البيانات، وكيفية إنشاء مخططات خطية باستخدام مكتبة مات بلوت ليب.
أدوات التصوير الأساسية والمتخصصة
في هذه الوحدة، ستتعرف على مخططات المنطقة وكيفية إنشائها باستخدام مكتبة مات بلوت ليب والمدرجات التكرارية وكيفية إنشائها باستخدام مكتبة مات بلوت ليب والمخططات الشريطية وكيفية إنشائها باستخدام مكتبة مات بلوت ليب والمخططات الدائرية وكيفية إنشائها باستخدام مكتبة مات بلوت ليب، ورسومات المربع وكيفية إنشائها باستخدام مكتبة مات بلوت ليب، ومخططات التبعثر والمخططات الفقاعية وكيفية إنشائها باستخدام مكتبة مات بلوت ليب.
التصويرات المتقدمة والبيانات الجيوفضائية
في هذه الوحدة، ستتعرف على أدوات التصوير المتقدمة مثل مخططات وافل وسحابات الكلمات وكيفية إنشائها. ستتعرف على مكتبة سيبورن، وهي مكتبة تصوير أخرى، وكيفية استخدامها لإنشاء مخططات انحدار جذابة. كما ستتعرف على مكتبة فوليوم، وهي مكتبة تصوير أخرى، مصممة خصيصًا لمؤثرات عرض البيانات الجيوفضائية. وأخيرًا، ستتعرف على كيفية استخدام مكتبة فوليوم لإنشاء خرائط لمناطق مختلفة من العالم وكيفية تركيب العلامات أعلى الخريطة وكيفية إنشاء خرائط توزيعات بتظليل مساحي.
Frequently Asked Questions
When will I have access to the lectures and assignments?
What will I get if I purchase the Certificate?
Is financial aid available?
More questions? Visit the Learner Help Center.