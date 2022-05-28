About this Course

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Intermediate Level
Approx. 17 hours to complete
Arabic

Skills you will gain

  • Chart
  • Histogram
  • Scatter Plot
  • regression
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Intermediate Level
Approx. 17 hours to complete
Arabic

Instructor

Offered by

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IBM

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

2 hours to complete

مقدمة في أدوات مؤثرات عرض البيانات

2 hours to complete
6 videos (Total 26 min), 2 readings, 2 quizzes
Week
2

Week 2

3 hours to complete

أدوات التصوير الأساسية والمتخصصة

3 hours to complete
6 videos (Total 26 min), 2 readings, 4 quizzes
Week
3

Week 3

12 hours to complete

التصويرات المتقدمة والبيانات الجيوفضائية

12 hours to complete
6 videos (Total 15 min), 3 readings, 5 quizzes

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