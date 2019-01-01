Learner Reviews & Feedback for مؤثرات عرض البيانات باستخدام لغة بايثون by IBM
About the Course
"الصورة تساوي ألف كلمة". كلنا يعرف هذا التعبير. إنه ينطبق بشكل خاص عند محاولة شرح نتائج التحليلات التي تم الحصول عليها من تحليل مجموعات البيانات الكبيرة المتزايدة. تؤدي مؤثرات عرض البيانات دورًا أساسيًا في تمثيل البيانات الصغيرة والكبيرة على حد سواء.
وتتمثل إحدى المهارات الأساسية لعالِم البيانات في قدرته على سرد قصة مقنعة، تعرِض البيانات والنتائج مصحوبة بمؤثرات عرض بطريقة ودّيّة ومحفِّزة. إن تعلم كيفية الاستفادة من أداة برمجية لمؤثرات عرض البيانات في صورة مؤثرات عرض سيمكنك أيضًا من استخراج المعلومات وفهم البيانات بشكل أفضل، واتخاذ قرارات أكثر فاعلية.
والهدف الرئيسي من هذه الدورة التدريبية لمؤثرات عرض البيانات باستخدام لغة بايثون هو تعليمك كيفية أخذ البيانات التي تبدو لأول وهلة عديمة المعنى وتقديم تلك البيانات في شكل منطقي للجمهور. تم تطوير تقنيات مختلفة لعرض البيانات بشكل مرئي ولكن في هذه الدورة التدريبية، سنستخدم العديد من مكتبات مؤثرات عرض البيانات في لغة بايثون، وهي مكتبة مات بلوت ليب ومكتبة سيبورن ومكتبة فوليوم.
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