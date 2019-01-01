Learner Reviews & Feedback for Визуализация данных с помощью Python by IBM
About the Course
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Всем нам знакомо это выражение. Оно справедливо и в случае, когда нужно объяснить выводы, полученные при анализе огромных наборов данных. Визуализация данных играет важную роль в представлении как мелких, так и крупных данных.
Один из важнейших навыков аналитика данных — способность убедительно преподносить выводы, визуализируя данные и результаты в доступном и позитивном виде. Научитесь использовать программные инструменты для визуализации данных, и это поможет извлекать информацию, лучше понимать данные и принимать более разумные решения.
Основная задача этого курса «Визуализация данных с помощью Python» — научить выбирать данные, которые на первый взгляд кажутся малозначимыми, и представлять их в том виде, в котором они будут иметь смысл. Для презентации данных существует множество методик, но в этом курсе мы будем использовать несколько библиотек визуализации на Python, в частности, Matplotlib, Seaborn и Folium.
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