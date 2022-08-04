Learner Reviews & Feedback for Использование Python для доступа к веб-данным by University of Michigan
About the Course
Этот курс покажет, как можно относиться к Интернету как к источнику данных. Мы будем искать, анализировать и читать веб-данные, а также получать доступ к данным с помощью веб-интерфейсов API. Мы будем работать с форматами данных HTML, XML и JSON в Python. В этом курсе будут рассмотрены главы 11-13 учебника "Python для всех". Для успешного прохождения данного курса вы должны быть знакомы с материалом, рассмотренным в главах 1 – 10 учебника и первых двух курсах данной специализации. Эти темы включают переменные и выражения, условное выполнение (циклы, ветвление и try/except), функции, структуры данных Python (строки, списки, словари и кортежи) и работу с файлами. Этот курс охватывает Python 3....