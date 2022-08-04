Learner Reviews & Feedback for Программирование для всех (Начало работы с Python) by University of Michigan
About the Course
Цель этого курса – научить всех желающих основам программирования компьютеров с помощью Python. Мы рассмотрим основы построения программы из серии простых инструкций на языке Python. Курс не имеет предварительных требований и исключает все, кроме самой простой математики. Любой человек с умеренным опытом работы с компьютером должен быть в состоянии освоить материалы этого курса. В этом курсе будут рассмотрены главы 1–5 учебника "Python для всех". По окончании этого курса студент будет готов к изучению более сложных курсов по программированию. Этот курс охватывает Python 3....