Learner Reviews & Feedback for أساسيات React by Meta
About the Course
React هي مكتبة JavaScript قوية يمكنك استخدامها لإنشاء واجهات مستخدم لتطبيقات الويب والهاتف المحمول (التطبيقات). خلال هذه الدورة التدريبية، ستستكشف المفاهيم الأساسية التي ترتكز عليها مكتبة React وتتعلم المهارات الأساسية المطلوبة لإنشاء تطبيق بسيط وسريع وقابل للتطوير.
وبنهاية هذه الدورة التدريبية، ستكون قادرًا على:
• استخدام المكونات المتوفرة لعرض طرق العرض حيث تتغير البيانات بمرور الوقت
• نشاء مواقع ويب وتطبيقات أكثر قابلية للتطوير والصيانة
• استخدام الخصائص (props) لتمرير البيانات بين المكونات
• إنشاء تطبيقات وصفحات ويب تفاعلية وديناميكية
• استخدام النماذج للسماح للمستخدمين بالتفاعل مع صفحة الويب
• إنشاء تطبيق في React
وستكتسب خبرة من خلال الأدوات والبرامج التالية:
• React.js
• JSX
• React
• HTML, CSS and JavaScript
• VSCode
ستكون قادرًا على الاستفادة من الإمكانات التي توفرها هذه الدورة التدريبية وتطوير مهارات جديدة وتحسين مستوى الإنتاجية والتصرف بشكل فعال مع البيانات والارتقاء بمهاراتك المهنية.
ُعد هذه دورة تدريبية للمتعلمين المبتدئين الذين يرغبون في إعداد أنفسهم للعمل في مجال تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. لتحقيق النجاح في هذه الدورة التدريبية، لست بحاجة إلى خبرة سابقة في مجال التطوير، بل تكفيك المهارات الأساسية للتنقل عبر الإنترنت والحرص على البدء بتعلم ترميز البيانات....