Курс знакомит с ключевыми концепциями профилактики нарушения репродуктивного здоровья женщины, а также включает четкие алгоритмы действий при конкретных клинических ситуациях по вопросам женского здоровья. На курсе рассмотрен ряд задач, которые определяют перспективу рождения здорового ребенка, предупреждение различных осложнений для матери и рассмотрены оптимальные клинические решения при условии наличия рисков, приводящих к возможным нарушениям репродуктивной функции женщин.
Offered By
Репродуктивное здоровье женщины и безопасная беременностьNational Research Tomsk State University
About this Course
Offered by
National Research Tomsk State University
National Research Tomsk State University is the largest classical university in the Asian part of Russia. For over 140 years TSU has been training the scientific and managerial elite, based on the integration of academic process and fundamental scientific research. It is a renowned center of education, science, innovations and attraction for creative talents, a generator of advanced ideas, and a paragon of adherence to the best traditions of Russian higher education.
Sechenov University
Sechenov University develops medicine of the future based on a strong academic foundation in clinical medicine, expanding frontiers in advanced multidisciplinary research together with the world leaders in Engineering, Technology, and Natural. The University's research-intensive environment supports collaboration between students, faculty, and partners in creating new products and technologies.
Syllabus - What you will learn from this course
Приветственный модуль
Регуляция рождаемости – возможность информированного выбора существует
Модуль предоставляет современную информацию об имеющихся вариантах планирования семьи, индивидуальном подходе к выбору метода контрацепции, а также безопасных методах прерывания нежелательной беременности.
Клинические проблемы бесплодия в браке
В модуле рассмотрены основные причины бесплодия в браке, а также ключевые положения при обследовании и лечении женского и/или мужского бесплодия.
Нарушение менструального цикла – одна из современных проблем, связанных с репродукцией
В модуле представлена классификация нарушений менструальной функции, а также рассмотрены варианты терапии аномальных маточных кровотечений.
Подготовка к беременности и информированное консультирование
В модуле рассмотрены важные вопросы, касающиеся поэтапной подготовки супружеской пары к наступлению беременности, ведения ранних сроков беременности и применения рационализированной медикаментозной терапии во время беременности.
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