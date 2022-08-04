About this Course

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Beginner Level
Approx. 9 hours to complete
Russian
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level
Approx. 9 hours to complete
Russian

Instructor

Offered by

Placeholder

National Research Tomsk State University

Placeholder

Sechenov University

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

1 hour to complete

Приветственный модуль

1 hour to complete
2 videos (Total 6 min), 1 reading
2 hours to complete

Регуляция рождаемости – возможность информированного выбора существует

2 hours to complete
6 videos (Total 78 min), 1 reading, 2 quizzes
Week
2

Week 2

2 hours to complete

Клинические проблемы бесплодия в браке

2 hours to complete
3 videos (Total 50 min), 1 reading, 2 quizzes
Week
3

Week 3

2 hours to complete

Нарушение менструального цикла – одна из современных проблем, связанных с репродукцией

2 hours to complete
5 videos (Total 49 min), 1 reading, 2 quizzes
Week
4

Week 4

2 hours to complete

Подготовка к беременности и информированное консультирование

2 hours to complete
4 videos (Total 47 min), 1 reading, 3 quizzes

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