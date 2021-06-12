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Back to Репродуктивное здоровье женщины и безопасная беременность

Learner Reviews & Feedback for Репродуктивное здоровье женщины и безопасная беременность by National Research Tomsk State University

4.7
stars
68 ratings

About the Course

Курс знакомит с ключевыми концепциями профилактики нарушения репродуктивного здоровья женщины, а также включает четкие алгоритмы действий при конкретных клинических ситуациях по вопросам женского здоровья. На курсе рассмотрен ряд задач, которые определяют перспективу рождения здорового ребенка, предупреждение различных осложнений для матери и рассмотрены оптимальные клинические решения при условии наличия рисков, приводящих к возможным нарушениям репродуктивной функции женщин. Цель курса - предоставление информации и/или совершенствование имеющихся знаний по вопросам охраны репродуктивного здоровья женщин для обеспечения снижения гинекологической заболеваемости, физиологического течения беременности и рождения здорового ребенка. Результаты обучения: 1. Получение и усвоение базисных знаний по различным аспектам женского здоровья, влияющим на детородную функцию 2. Возможность получения информированного консультирования по вопросам сохранения женского здоровья 3. Формирование мотивации к самообучению и целенаправленной познавательной деятельности 4. Владение основами самоконтроля...

Top reviews

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1 - 18 of 18 Reviews for Репродуктивное здоровье женщины и безопасная беременность

By Константин

Jun 12, 2021

Если Вы говорите о методах контрацепции с абортивным действием (например, внутриматочные спирали, гормональные контрацептивы, методы экстренной контрацепции), то указывайте, пожалуйста, что их контрацептивный эффект достигается, в том числе, из-за гибели оплодотворенной яйцеклетки до ее имплантации. При этом многие ученые убеждены, что именно момент оплодотворения яйцеклетки является единственным актом подлинно качественного изменения, полагающим начало человеческой жизни, так как именно на этом этапе формируется неповторимый генетический материал конкретного эмбриона («Всеобщая декларация о геноме человека и о правах человека» (ЮНЕСКО). Следовательно, прерывание дальнейшего развития оплодотворённой яйцеклетки приравнивается к убийству эмбриона.

By Анастасия

Mar 18, 2019

Спасибо за курс. Очень полезная информация.

By Сергей Ф

Jun 19, 2019

Интересно, для мужчин особенно

By Щедрая Я

May 1, 2020

Я довольна.

By Boris R

Mar 18, 2019

Много интересной информации, собранно в сжатом и понятном виде. Некоторые вещи не разъяснялись , приходилось гуглить самому.

By Мария Л

Aug 12, 2020

Хороший вводный курс по теме, большое спасибо! Только хотелось бы побольше дополнительных материалов к прочтению, ссылки на статьи или видео какие-то полезные.

By Deleted A

Sep 15, 2020

Увлекательно, хорошо рассказывают о тонкостях женского здоровья.

By Дарья Я

Aug 3, 2020

Интересно, познавательно, приятный лектор, спасибо за курс.

By Беляков Д Г

Jul 6, 2020

Прекрасный курс! Очень интересно и познавательно! Спасибо!

By Kolesnikova Y

Oct 1, 2020

Структурированная и актуальная информация.

By Михаил Ц

Dec 16, 2021

Мне оказался очень полезен. Такие курсы редки. Хотелось бы, конечно, просто побольше по объёму. Это как введение в репродуктивное здоровье женщины. Был бы прекрасен курс и о женщине и о мужчине, раза в три больше чем этот. В любом случае, благодарю создателей.

By Marina M S

May 1, 2021

Спасибо большое за курс! Было очень продуктивно и интересно! Отдельное спасибо за вспомогательные материалы. Также очень понравился доказательный, обоснованный и рациональный подход к лечению пациентов. Буду рекомендовать курс друзьям, он великолепен. Спасибо!

By Масалимова Ж Р

Nov 8, 2020

благодарю!!! очень содержательно и сжато, без лишней воды!!!

By Zuxurova N I

Aug 24, 2020

спосибо вам

By Sergey S

Dec 5, 2020

Обязательные знания по половому воспитанию. Тесты не полностью корректны, в субтитрах есть опечатки. а вообще - прекрасное начало, ждём чего-то похожего

By Bokova E

Jul 27, 2021

Так не люблю ругать, но просто по сравнению с прошлым курсом про сердечно-сосудистые заболевания - день и ночь=/ Крайне скучная подача материала. Ни одного примера из жизни, яркого сравнения примера с рассказом из практики, ни одной понятной схемы, перенесов жизненных схем на сложные, "безжизненные" названия гормонов, которые сами по себе ничего не говорят перечислением "этот орган вырабатывает то-то и то-то" . В общем, сплошная зачитка слайдов.

Тесты порой противоречили в своих выборах ответов тому, что было в лекции.

Лектор очень милая женщина, при этом как врач не добавила ничего из практики и не озадачилась приведением хоть каких-нибудь интересных и понятных сравнений, схем, ассоциаций, чтобы и так очень сложная женская гормональная и половая система раскрылась понятней и больше каждому слушателю курса. Думаю, это можно сделать в будущем, если озадачиться этим вопросом. Очень жду, потому что тема крааайне интересная .

By Воробьева С М

Oct 18, 2020

Курс очень поверхностный. Хотелось бы больше углубления в физиологию... Остаётся много вопросов, которые приходится гуглить самостоятельно. Так же часто складывается ощущение, что лектор просто читает из учебника (особенно раздел про гормональную регуляцию) - слушать тяжело, проще пойти самому почитать.

By Magiiic B

Jun 7, 2021

Курс скорее не образовательный, а ознакомительный. Слишком много терминов, слишком мало объяснений. Информация очень общая и размытая. Каких-то картинок и подробных пояснений нет, приходилось постоянно смотреть в других источников. Ответы тестов противоречат порой материалам курса.

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