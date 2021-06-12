By Константин•
Jun 12, 2021
Если Вы говорите о методах контрацепции с абортивным действием (например, внутриматочные спирали, гормональные контрацептивы, методы экстренной контрацепции), то указывайте, пожалуйста, что их контрацептивный эффект достигается, в том числе, из-за гибели оплодотворенной яйцеклетки до ее имплантации. При этом многие ученые убеждены, что именно момент оплодотворения яйцеклетки является единственным актом подлинно качественного изменения, полагающим начало человеческой жизни, так как именно на этом этапе формируется неповторимый генетический материал конкретного эмбриона («Всеобщая декларация о геноме человека и о правах человека» (ЮНЕСКО). Следовательно, прерывание дальнейшего развития оплодотворённой яйцеклетки приравнивается к убийству эмбриона.
By Анастасия•
Mar 18, 2019
Спасибо за курс. Очень полезная информация.
By Сергей Ф•
Jun 19, 2019
Интересно, для мужчин особенно
By Щедрая Я•
May 1, 2020
Я довольна.
By Boris R•
Mar 18, 2019
Много интересной информации, собранно в сжатом и понятном виде. Некоторые вещи не разъяснялись , приходилось гуглить самому.
By Мария Л•
Aug 12, 2020
Хороший вводный курс по теме, большое спасибо! Только хотелось бы побольше дополнительных материалов к прочтению, ссылки на статьи или видео какие-то полезные.
By Deleted A•
Sep 15, 2020
Увлекательно, хорошо рассказывают о тонкостях женского здоровья.
By Дарья Я•
Aug 3, 2020
Интересно, познавательно, приятный лектор, спасибо за курс.
By Беляков Д Г•
Jul 6, 2020
Прекрасный курс! Очень интересно и познавательно! Спасибо!
By Kolesnikova Y•
Oct 1, 2020
Структурированная и актуальная информация.
By Михаил Ц•
Dec 16, 2021
Мне оказался очень полезен. Такие курсы редки. Хотелось бы, конечно, просто побольше по объёму. Это как введение в репродуктивное здоровье женщины. Был бы прекрасен курс и о женщине и о мужчине, раза в три больше чем этот. В любом случае, благодарю создателей.
By Marina M S•
May 1, 2021
Спасибо большое за курс! Было очень продуктивно и интересно! Отдельное спасибо за вспомогательные материалы. Также очень понравился доказательный, обоснованный и рациональный подход к лечению пациентов. Буду рекомендовать курс друзьям, он великолепен. Спасибо!
By Масалимова Ж Р•
Nov 8, 2020
благодарю!!! очень содержательно и сжато, без лишней воды!!!
By Zuxurova N I•
Aug 24, 2020
спосибо вам
By Sergey S•
Dec 5, 2020
Обязательные знания по половому воспитанию. Тесты не полностью корректны, в субтитрах есть опечатки. а вообще - прекрасное начало, ждём чего-то похожего
By Bokova E•
Jul 27, 2021
Так не люблю ругать, но просто по сравнению с прошлым курсом про сердечно-сосудистые заболевания - день и ночь=/ Крайне скучная подача материала. Ни одного примера из жизни, яркого сравнения примера с рассказом из практики, ни одной понятной схемы, перенесов жизненных схем на сложные, "безжизненные" названия гормонов, которые сами по себе ничего не говорят перечислением "этот орган вырабатывает то-то и то-то" . В общем, сплошная зачитка слайдов.
Тесты порой противоречили в своих выборах ответов тому, что было в лекции.
Лектор очень милая женщина, при этом как врач не добавила ничего из практики и не озадачилась приведением хоть каких-нибудь интересных и понятных сравнений, схем, ассоциаций, чтобы и так очень сложная женская гормональная и половая система раскрылась понятней и больше каждому слушателю курса. Думаю, это можно сделать в будущем, если озадачиться этим вопросом. Очень жду, потому что тема крааайне интересная .
By Воробьева С М•
Oct 18, 2020
Курс очень поверхностный. Хотелось бы больше углубления в физиологию... Остаётся много вопросов, которые приходится гуглить самостоятельно. Так же часто складывается ощущение, что лектор просто читает из учебника (особенно раздел про гормональную регуляцию) - слушать тяжело, проще пойти самому почитать.
By Magiiic B•
Jun 7, 2021
Курс скорее не образовательный, а ознакомительный. Слишком много терминов, слишком мало объяснений. Информация очень общая и размытая. Каких-то картинок и подробных пояснений нет, приходилось постоянно смотреть в других источников. Ответы тестов противоречат порой материалам курса.