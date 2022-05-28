ي عالمنا اليوم، نرى كثيرًا من البيانات مسجَّلة في قواعد بيانات. تعد لغة SQL (لغة الاستعلام البنيوية) لغة قوية، تستخدم للتواصل مع قواعد البيانات واستخراج البيانات منها. ولا بد من المعرفة العملية بقواعد البيانات وبلغة SQL (لغة الاستعلام البنيوية) إذا كنت تريد أن تصبح عالمًا من علماء البيانات.
قواعد البيانات وSQL (لغة الاستعلام البنيوية) لعلم البياناتIBM
About this Course
What you will learn
إنشاء مثيل قاعدة بيانات على السحابة والوصول إليه
كتابة الجمل الأساسية في SQL (لغة الاستعلام البنيوية): CREATE وDROP وSELECT وINSERT وUPDATE وDELETE
تصفية النتائج وفرزها وتجميعها، واستخدام الوظائف المضمنة، والوصول إلى الجداول المتعددة
الوصول إلى قواعد البيانات من جوبيتر باستخدام بايثون والعمل باستخدام مجموعات بيانات من واقع الحياة
Skills you will gain
- Grouped Data
- Euler'S Totient Function
- Relational Database
- SQL
Offered by
IBM
IBM is the global leader in business transformation through an open hybrid cloud platform and AI, serving clients in more than 170 countries around the world. Today 47 of the Fortune 50 Companies rely on the IBM Cloud to run their business, and IBM Watson enterprise AI is hard at work in more than 30,000 engagements. IBM is also one of the world’s most vital corporate research organizations, with 28 consecutive years of patent leadership. Above all, guided by principles for trust and transparency and support for a more inclusive society, IBM is committed to being a responsible technology innovator and a force for good in the world.
Syllabus - What you will learn from this course
الأسبوع 1- مقدمة عن قواعد البيانات وSQL (لغة الاستعلام البنيوية) الأساسية
ستتعرف في الأسبوع الأول على مقدمة عن قواعد البيانات. ستقوم بإنشاء مثيل قاعدة بيانات على السحابة. ستتعلم بعض جمل SQL (لغة الاستعلام البنيوية) الأساسية. ستكتب أيضًا وتمارس تدريبًا عمليًا أساسيًا على SQL (لغة الاستعلام البنيوية) على قاعدة بيانات مباشرة.
الأسبوع 2 - لغة SQL (لغة الاستعلام البنيوية) المتقدمة
بنهاية هذه الوحدة، ستكون تعلمت ما يلي: (1) التعرف على كيفية استخدام أنماط السلسلة والنطاقات للبحث في البيانات وكيفية فرز البيانات وتجميعها في مجموعات نتائج. (2) التعرف على كيفية العمل مع جداول متعددة في قاعدة بيانات ارتباطية باستخدام عمليات الربط.
الأسبوع 3 - الوصول إلى قواعد البيانات باستخدام بايثون
بعد الانتهاء من دروس هذا الأسبوع، ستكون قد تعلمت كيفية شرح المفاهيم الأساسية المتعلقة باستخدام بايثون للاتصال بقواعد البيانات ثم إنشاء جداول وتحميل بيانات والاستعلام عن البيانات باستخدام SQL (لغة الاستعلام البنيوية) وتحليل البيانات باستخدام بايثون
الأسبوع 4: مهام الدورة
سوف تعمل مع مجموعات بيانات متعددة في العالم الحقيقي لمدينة شيكاغو، كتدريب على مهمة عملية في علم البيانات. ستُطرح عليك أسئلة تساعدك على فهم البيانات تمامًا كأنك عالم من علماء البيانات. سيتم تقييمك بناءً على صحة استعلامات SQL (لغة الاستعلام البنيوية) ونتائجها.
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