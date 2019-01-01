Learner Reviews & Feedback for قواعد البيانات وSQL (لغة الاستعلام البنيوية) لعلم البيانات by IBM
About the Course
ي عالمنا اليوم، نرى كثيرًا من البيانات مسجَّلة في قواعد بيانات. تعد لغة SQL (لغة الاستعلام البنيوية) لغة قوية، تستخدم للتواصل مع قواعد البيانات واستخراج البيانات منها. ولا بد من المعرفة العملية بقواعد البيانات وبلغة SQL (لغة الاستعلام البنيوية) إذا كنت تريد أن تصبح عالمًا من علماء البيانات.
الغرض من هذه الدورة هو تقديم مفاهيم قواعد البيانات العلائقية ومساعدتك على تعلُّم المعرفة الأساسية بلغة SQL (لغة الاستعلام البنيوية) وتطبيق هذه المعارف عمليًا. الغرض من هذه الدورة أيضًا مساعدتك على الشروع في البدء باستخدام وصول SQL (لغة الاستعلام البنيوية) في بيئة علم البيانات.
ينصب تركيز هذه الدورة على التدريب الفعلي والتعلم العملي. وبالتالي، سوف تتعامل مع قواعد بيانات حقيقية وأدوات علوم بيانات حقيقية ومجموعات بيانات واقعية. ستقوم بإنشاء مثيل قاعدة بيانات في السحابة. من خلال سلسلة من التمرينات المعملية العملية، سوف تتدرب على إنشاء استعلامات SQL (لغة الاستعلام البنيوية) وتشغيلها. كما ستتعلم أيضًا الوصول إلى قواعد البيانات من دفاتر جوبيتر باستخدام SQL (لغة الاستعلام البنيوية) وبايثون.
لا تتطلب هذه الدورة معرفة مُسْبقة بقواعد البيانات أو بلغة SQL (لغة الاستعلام البنيوية) أو بايثون أو البرمجة.
؛ إذ يمكن لأي شخص تدقيق (مراجعة) هذه الدورة مجانًا. إذا اخترت الالتحاق بهذه الدورة والحصول على شهادة الدورة من Coursera، فيمكنك أيضًا الحصول على شارة رقمية من IBM عند إكمال الدورة بنجاح.
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