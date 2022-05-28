Огромное количество данных в мире хранится в базах данных. Для управления данными, в том числе для извлечения данных, чаще всего используют язык структурированных запросов SQL (Structured Query Language). Если вы хотите стать аналитиком данных, то вам необходимы практические знания в области баз данных и SQL.
Базы данных и SQL в обработке и анализе данныхIBM
About this Course
What you will learn
Создание и использование экземпляра базы данных в облаке
Написание базовых SQL-запросов: CREATE, DROP, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
Фильтрация, сортировка, группировка результатов, встроенные функции, запросы к нескольким таблицам
Запросы к базам данных из среды Jupyter с помощью языка программирования Python и работа с реальными наборами данных
Skills you will gain
- Grouped Data
- Euler'S Totient Function
- Relational Database
- SQL
Offered by
IBM
IBM is the global leader in business transformation through an open hybrid cloud platform and AI, serving clients in more than 170 countries around the world. Today 47 of the Fortune 50 Companies rely on the IBM Cloud to run their business, and IBM Watson enterprise AI is hard at work in more than 30,000 engagements. IBM is also one of the world’s most vital corporate research organizations, with 28 consecutive years of patent leadership. Above all, guided by principles for trust and transparency and support for a more inclusive society, IBM is committed to being a responsible technology innovator and a force for good in the world.
Syllabus - What you will learn from this course
Неделя 1. Введение в базы данных и основы SQL
На неделе 1 вы познакомитесь с базами данных. Вы создадите экземпляр базы данных в облаке. Вы изучите некоторые из основных операторов языка SQL. Также вы используете основные SQL-запросы на практике в действующей базе данных.
Неделя 2. Расширенные SQL-запросы
Завершив изучение модуля, вы будете знать: (1) Как использовать строковые шаблоны и диапазоны для поиска данных, а также как сортировать и группировать данные в результирующей выборке. (2) Как работать с несколькими таблицами в реляционной базе данных с помощью операторов JOIN.
Неделя 3. Доступ к базам данных из программ на языке Python
После прохождения уроков на этой неделе вы узнаете об основных концепциях использования Python для подключения к базам данных, сможете создавать таблицы, добавлять в них данные, запрашивать данные с помощью SQL и анализировать данные с помощью Python.
Неделя 4. Заключительное задание
В процессе выполнения лабораторной работы по обработке и анализу данных вы будете работать с несколькими реальными наборами данных, относящимися к городу Чикаго. Вы должны будете ответить на вопросы, которые помогут вам изучить данные так, как это сделал бы аналитик данных. Будут оцениваться как сами ваши SQL-запросы, так и результат их выполнения.
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