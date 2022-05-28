About this Course

37,952 recent views
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Beginner Level
Approx. 14 hours to complete
Russian

What you will learn

  • Создание и использование экземпляра базы данных в облаке

  • Написание базовых SQL-запросов: CREATE, DROP, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

  • Фильтрация, сортировка, группировка результатов, встроенные функции, запросы к нескольким таблицам

  • Запросы к базам данных из среды Jupyter с помощью языка программирования Python и работа с реальными наборами данных

Skills you will gain

  • Grouped Data
  • Euler'S Totient Function
  • Relational Database
  • SQL
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
Shareable Certificate
Earn a Certificate upon completion
100% online
Start instantly and learn at your own schedule.
Beginner Level
Approx. 14 hours to complete
Russian

Instructors

Offered by

Placeholder

IBM

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1

Week 1

3 hours to complete

Неделя 1. Введение в базы данных и основы SQL

3 hours to complete
12 videos (Total 38 min), 6 readings, 4 quizzes
Week
2

Week 2

4 hours to complete

Неделя 2. Расширенные SQL-запросы

4 hours to complete
9 videos (Total 38 min), 5 readings, 4 quizzes
Week
3

Week 3

4 hours to complete

Неделя 3. Доступ к базам данных из программ на языке Python

4 hours to complete
10 videos (Total 45 min), 3 readings, 6 quizzes
Week
4

Week 4

3 hours to complete

Неделя 4. Заключительное задание

3 hours to complete
2 videos (Total 13 min), 2 readings, 4 quizzes

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