About this Course

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Approx. 20 hours to complete
Russian
Flexible deadlines
Reset deadlines in accordance to your schedule.
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100% online
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Approx. 20 hours to complete
Russian

Instructor

Offered by

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University of Illinois at Urbana-Champaign

Syllabus - What you will learn from this course

Week
1
Week 1
2 hours to complete

Ориентация курса

2 hours to complete
3 videos (Total 14 min), 6 readings, 1 quiz
4 hours to complete

Модуль 1: Найдите свою инновационную точку: Создание отличного ценностного предложения

4 hours to complete
9 videos (Total 88 min), 2 readings, 5 quizzes
Week
2
Week 2
5 hours to complete

Модуль 2: Продукт - это нечто большее, чем просто функция: Оценка отраслевых тенденций

5 hours to complete
9 videos (Total 67 min), 2 readings, 6 quizzes
Week
3
Week 3
4 hours to complete

Модуль 3: Разработка выигрышных продуктов: Иногда меньшее означает большее

4 hours to complete
7 videos (Total 70 min), 2 readings, 5 quizzes
Week
4
Week 4
5 hours to complete

Модуль 4: Реализация инновационных бизнес-моделей: Целое больше, чем сумма его частей

5 hours to complete
9 videos (Total 74 min), 2 readings, 5 quizzes
1 hour to complete

Заключение курса

1 hour to complete
2 videos (Total 8 min), 2 readings

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